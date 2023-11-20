BYD تكشف عن سيارة كهربائية جديدة في تحد لشركة تسلا

كشفت الشركة الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية في الصين BYD في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المتوسطة الحجم Sea Lion 07 التابعة لعلامتها التجارية المتميزة الجديدة Sea Lion، إذ تواصل الشركة توسعها المهيمن.

وتستعد سيارة Sea Lion 07 الجديدة لتضييق الفجوة مع تسلا إذ تنافس العلامة التجارية في قطاع جديد، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الإطلاق الجديدة إلى تكثيف المنافسة في السوق الكبرى للسيارات في العالم، إذ تستهدف Sea Lion 07 سيارة Model Y من تسلا، الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية المتميزة في الصين.

ولم تذكر BYD أن العلامة التجارية Sea Lion تتنافس مع تسلا أو منتجاتها، مع أن المحللين سارعوا إلى ملاحظة أن النموذج يستهدف الشريحة السوقية نفسها.

وقال تشن جين تشو، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية Mingliang Auto Service: “يبدأ السباق عندما تبني BYD مركبات مشابهة لنماذج Model 3 و Model Y، مما يشكل تحديًا صارخًا لشركة تسلا، وذلك لأن الشركة الصينية تتفوق الآن على الشركة الأمريكية بميزة قلة التكلفة”.

ويتراوح سعر سيارة Sea Lion 07 بين 27879 دولارًا و 36265 دولارًا، وهي مجهزة بنظام التحكم في الجسم DiSus الذي طورته BYD ذاتيًا، والذي يمنع السيارة من الانقلاب أثناء تجاوز المنعطفات بسرعة عالية.

وأزاحت BYD في العام الماضي شركة Tesla عن عرش الشركة الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية عالميًا.

وتستهدف معظم سيارات BYD الكهربائية والهجينة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في الصين بسعر يتراوح بين 13947 دولارًا و 20921 دولارًا، في حين يبدأ سعر سيارة Model Y المجمعة في الصين من 37156 دولارًا.

وتتمتع المصانع الصينية التابعة لشركة BYD بميزة إنتاجية مقارنةً بتجميع شركة تسلا في شنغهاي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار UBS، إذ تقل تكلفة بناء سيارة BYD المنافسة لنموذج Model 3 بنسبة قدرها 15 في المئة.

وكشفت شركة BYD في شهر أبريل النقاب عن نموذجها الفائق الفخامة Yangwang U8، وهي سيارة فاخرة بسعر 153421 دولارًا، في خطوة لإظهار ثقلها في تصميم السيارات وتصنيعها.

وتتنافس تسلا في الوقت الراهن مع ثلاث شركات صينية ناشئة كبرى في مجال السيارات الكهربائية، وهي Li Auto و Xpeng و Nio، وذلك من أجل بناء سيارات كهربائية متفوقة ومتميزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية وقمرات القيادة الرقمية المتطورة.