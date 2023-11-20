ASRock تطلق أداة الذكاء الاصطناعي AI QuickSet

أعلنت ASRock، الشركة المتخصصة في تصنيع اللوحات الأم، إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي AI QuickSet لتساعد وتسهل على المستخدمين تنزيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) وتثبيتها على حواسيبهم بسرعة دون الكثير من الخطوات.

تعمل أداة AI Quickset على تسهيل عملية تنزيل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتثبيتها، وتؤكد ASRock أن تطبيقها الجديد سيساعد في نشر الذكاء الاصطناعي بين مختلف المستخدمين، ولكن في الوقت نفسه أنت تحتاج إلى بطاقة رسومية من سلسلة ASRock RX 7000 لاستخدام أداة AI QuickSet وهو ما يبدو مخالفًا لفكرة ASRock بنشر الذكاء الاصطناعي للجميع.

طريقة عمل أداة AI QuickSet سهلة جدًا، فهي أداة برمجية مصممة لتسهيل عملية التثبيت والإعداد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي تعد مصدرًا سهلًا للحصول على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتثبيتها بأقل قدر من المجهود. واجهة الأداة ليست معقدة بل يمكن القول إنها يسيرة وسهلة وهي تتيح للمستخدمين تنزيل وتثبيت تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة، مثل TensorFlow (وهي مكتبة برمجية مجانية مفتوحة المصدر في مجال تعلم الآلة) أو PyTorch (وهي مكتبة تعلم الآلة المفتوحة المصدر)، ومكتبات وظائف الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

كذلك تتيح للمستخدمين الخيارات الخاصة بالإعدادات، أو تحديد الإعدادات الافتراضية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) تلقائيًا. يسمح ذلك للمستخدمين بأن تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الخوض في إعدادات التثبيت المعقدة.

أداة AI QuickSet تعمل مع نظام تشغيل ويندوز 11 وتحتاج كما ذكرنا إلى بطاقة رسومية من سلسلة ASRock RX 7000 حتى تستفيد من أداء الحوسبة القوية لتلك البطاقات الرسومية من أجل تحسين أداء تطبيقات الرسم المفتوحة المصدر والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي؛ مثل Shark و Stable Diffusion.

سواء كنت مستخدمًا محترفًا وعلى دراية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو مستخدمًا عاديًا ليس لديه معرفة تقنية واسعة، فإن أداة ASRock AI QuickSet بلا شك خيار ممتاز لتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة وسهولة.

من الواضح توجه AMD إلى الذكاء الاصطناعي وتحسين مستوى أداء البطاقات الرسومية والمعالجات المركزية، وفي الآونة الأخيرة أطلقت AMD تحديثًا لتعريف البطاقات الرسومية Radeon ساعد على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل Stable Diffusion و Adobe Lightroom.