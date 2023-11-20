واتساب تحسن طريقة عرض الحالات في التطبيق

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب طريقة جديدة لعرض الحالات التي يشاركها المستخدمون داخل التطبيق.

وبحسب ما جاء في التحديث التجريبي لتطبيق وتساب، فإن المنصة ستضيف أربعة تصنيفات مختلفة لفرز الحالات المنشورة داخل التطبيق، وهي: الكل، والأخيرة، والمعروضة، والمكتومة.

ويتيح تصنيف “الكل All” عرض كافة الحالات من جهات الاتصال، كما يسمح تصنيف “الأخيرة Recent” بعرض أحدث الحالات التي جرت مشاركتها، في حين يمكن الوصول إلى الحالات التي شوهدت بالفعل عبر تصنيف “المعروضة Viewed”، أما جهات الاتصالات المخفية حالاتهم فتظهر في تصنيف “المكتومة”.

وتحاول واتساب عبر تلك الخيارات تسهيل تحكم المستخدمين في محتوى الحالات، وخاصةً إن كان يظهر لديهم عدد كبير منها.

وكانت المنصة قد أجرت تغييرًا كبيرًا في تبويب الحالات، حيث غيرت اسمه إلى “المستجدات Updates”، لتظهر “القنوات” التي أضافتها المنصة حديثًا بجانب الحالات.

وأثارت تلك التغييرات جدلًا واسعًا بين أوساط المستخدمين الذين طالبوا المنصة بالعودة إلى التصميم السابق، الذي ركز بشكل أساسي على عرض الحالات وحدها.

واقترح بعض المستخدمين نقل القنوات في تبويب منفصل، لتسهيل الوصول إلى محتواها دون التأثير سلبًا في استعراض الحالات وإدارتها.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة الحالات عام 2017 بعد نجاحها في عدد من المنصات الأخرى آنذاك مثل سناب شات، وهي تُعد حاليًا من المزايا الرئيسية في التطبيق.

وتشير تقارير أخيرة إلى أن واتساب تخطط لإدخال الإعلانات إلى تطبيق واتساب، وستكون موجودة على الأرجح في القنوات والحالات، لذا تحرص المنصة على تحسين تجربة الاستخدام والواجهة إلى أقصى درجة قبل طرح خدماتها الإعلانية.