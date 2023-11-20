نظام هواوي HarmonyOS يستقطب آلاف المطورين

أفاد مسؤولون مطلعون داخل هواوي أن أكثر من 10000 مطور جديد سجلوا ليصبحوا جزءًا من فريق تطوير نظام HarmonyOS الخاص بها.

وكانت هواوي قد عقدت حديثًا معسكرًا تدريبيًا جديدًا لنظام HarmonyOS في الصين بهدف المساعدة في تعزيز نظامها ورفع كفاءة المطورين، بمشاركة العديد من خبراء تطوير البرمجيات في الشركة.

وشهد المعسكر التدريبي وجودًا كثيفًا للمطورين المهتمين بنظام هواوي، بالإضافة إلى مؤسسات صينية مختلفة مثل شركات بايدو والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك التوفير البريدي الصيني وغيرها من الشركات النشطة في مجال الإنترنت والخدمات التقنية.

وتحاول هواوي اجتذاب المطورين والشركات من أجل تطوير تطبيقات أصلية مصممة خصوصًا للعمل مع نظام HarmonyOS، كما تنشط كبرى الشركات الصينية في توظيف مطوري برمجيات متخصصين لإنشاء تطبيقات للنظام.

وتستعد هواوي لإيقاف دعم تشغيل تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل الخاص بها، حيث تشير التقارير إلى عزم الشركة طرح نسخة جديدة منه باسم HarmonyOS Next خلال عام 2024 يمكن فقط من خلالها تشغيل التطبيقات الأصلية الموجهة له.

وظهر نظام HarmonyOS في شهر أغسطس/ آب من عام 2019 بصفته نظامًا تشغيليًا بديلًا لشركة هواوي، عقب إضافة الشركة إلى قائمة الشركات الصينية المحظورة في الولايات المتحدة.

وكانت هواوي قد أعلنت حديثًا وصول نظام HarmonyOS 4 الأحدث إلى 100 مليون جهاز مختلف في غضون 3 أشهر فقط من إطلاقه، وهو يعمل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والأجهزة القابلة للارتداء والسيارات وغيرها.