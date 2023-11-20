من هو سام ألتمان ؟

شغل سام ألتمان منذ عام 2019 إلى عام 2023 منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، كما شغل من عام 2014 إلى عام 2019 منصب رئيس لشركة Y Combinator.

والتحق ألتمان بجامعة ستانفورد لدراسة علوم الحاسوب، مع أنه تركها في عام 2005 دون الحصول على درجة البكالوريوس من أجل المشاركة في تأسيس Loopt، وهو تطبيق للهاتف المحمول للشبكات الاجتماعية يعتمد على الموقع.

وبصفته الرئيس التنفيذي، جمع ألتمان أكثر من 30 مليون دولار من رأس المال الاستثماري للشركة، مع أن التطبيق فشل في جذب عدد كافٍ من المستخدمين.

واستحوذت شركة Green Dot على التطبيق في شهر مارس 2012 مقابل 43.4 مليون دولار، وشارك ألتمان في الشهر التالي في تأسيس شركة Hydrazine Capital مع شقيقه جاك ألتمان.

وكان ألتمان رئيسًا تنفيذيًا لشركة رديت مدة ثمانية أيام في عام 2014 بعد استقالة الرئيس التنفيذي يشان وونغ، وأعلن في 10 يوليو 2015 عودة ستيف هوفمان إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وأصبح ألتمان في عام 2011 شريكًا في Y Combinator، وعمل هناك في البداية على أساس عدم التفرغ، وأصبح في شهر فبراير 2014 رئيسًا لشركة Y Combinator.

وأعلن ألتمان في شهر سبتمبر 2016 دوره الموسع بصفته رئيسًا لمجموعة YC، التي تضمنت Y Combinator ووحدات أخرى، حيث كان يأمل توسيع Y Combinator لتمويل 1000 شركة جديدة سنويًا.

كما حاول التوسع في أنواع الشركات التي تمولها YC، وخاصة شركات التكنولوجيا المصنعة للمكونات، وكشف في شهر أكتوبر 2015 عن YC Continuity، وهو صندوق أسهم بقيمة 700 مليون دولار يستثمر في شركات YC عند استحقاقها.

وأعلن Y Combinator Research، وهو مختبر أبحاث غير ربحي، وتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويله.

وأعلنت شركة YC في شهر مارس 2019 انتقال ألتمان من منصب رئيس الشركة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، وذلك حتى يتمكن من التركيز على OpenAI.

وشارك ألتمان في عام 2019 في تأسيس Tools For Humanity، وهي شركة تبني نظامًا بيومتريًا عالميًا قائمًا على قزحية العين يسمى Worldcoin من أجل مواجهة الروبوتات والهويات الافتراضية المزيفة التي يسهلها الذكاء الاصطناعي.

ويهدف Worldcoin إلى توفير طريقة موثوقة للتحقق من هوية البشر عبر الإنترنت، وذلك من خلال مسح قزحية العين باستخدام ماسح قزحية العين على شكل جرم سماوي.

ومول سام ألتمان، وجريج بروكمان، وإيلون ماسك، وجيسيكا ليفينغستون، وبيتر ثيل، ومايكروسوفت، وأمازون، و Infosys، و YC Research شركة OpenAI في البداية، مع أنها جمعت عند إطلاقها في عام 2015 مليار دولار.

وترك سام ألتمان شركة Y Combinator في شهر مارس 2019 للتركيز بدوام كامل على OpenAI بصفته رئيسًا تنفيذيًا، وكان قد ساعد بحلول صيف عام 2019 في الحصول على مليار دولار من مايكروسوفت.

وأعلن مجلس إدارة OpenAI في 17 نوفمبر 2023 اتخاذه قرارًا بإقالة ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي، قائلًا إن ألتمان لم يكن صريحًا دائمًا في اتصالاته.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، في 20 نوفمبر 2023 معلنًا انضمام ألتمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.