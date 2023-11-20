من هو جريج بروكمان ؟

شغل جريج بروكمان حتى شهر نوفمبر 2023 منصب رئيس شركة OpenAI، التي شارك في تأسيسها.

وبدأ بروكمان حياته المهنية في عام 2010 ضمن شركة Stripe، بعد مغادرته معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأصبح في عام 2013 مدير التكنولوجيا التنفيذي.

وترك بروكمان في عام 2015 شركة Stripe ليشارك في تأسيس OpenAI، إذ تولى أيضًا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا.

وبرع بروكمان في الرياضيات والكيمياء وعلوم الحاسوب، وحصل في أولمبياد الكيمياء الدولي لعام 2006 على الميدالية الفضية وأصبح المتأهل الأول للتصفيات النهائية من داكوتا الشمالية منذ عام 1973 الذي يشارك في برنامج إنتل للبحث عن المواهب العلمية.

والتحق بروكمان في عام 2008 بجامعة هارفارد، مع أنه تركها بعد عام واحد فقط، قبل أن يلتحق لفترة وجيزة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وترك جريج بروكمان في عام 2010 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للانضمام إلى Stripe، وهي شركة أسسها باتريك كوليسون، زميله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشقيقه جون كوليسون.

وأصبح في عام 2013 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الأول في شركة Stripe، وزاد عدد موظفي الشركة من 5 إلى 205 موظفين.

وغادر جريج بروكمان في مايو عام 2015 شركة Stripe، وشارك في شهر ديسمبر عام 2015 في تأسيس OpenAI مع إيلون ماسك وسام ألتمان.

وساعد بروكمان في إنشاء الفريق المؤسس لشركة OpenAI، وقاد العديد من المشاريع البارزة في وقت مبكر في OpenAI، ومنها OpenAI Gym و OpenAI Five، وهو روبوت Dota 2.

وأعلنت OpenAI في 14 من فبراير 2019 أنها طورت نموذجًا لغويًا كبيرًا جديدًا يسمى GPT-2، مع أنها أبقت عليه خاصًا بسبب قلقها من احتمال إساءة استخدامه.

وأصدرت الشركة في شهر مايو 2019 النموذج لمجموعة محدودة من مختبري النسخة التجريبية.

وكشف بروكمان في 14 من مارس 2023 عن GPT-4، وهو النسخة الرابعة من سلسلة GPT، والنموذج اللغوي الحديث لشركة OpenAI.

وعُزل جريج بروكمان في 17 من نوفمبر 2023 من مجلس إدارة OpenAI، إلى جانب إقالة سام ألتمان، وأشار مجلس الإدارة إلى أنه سيظل يشغل منصبه في الشركة، ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي، مع أنه أعلن في وقت لاحق من اليوم نفسه عبر منصة إكس أنه ترك الشركة.

وأعلن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في 20 من نوفمبر 2023 أن بروكمان والرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد التحقا بمايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.