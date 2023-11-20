من هو إيميت شير ؟

يشغل إيميت شير منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، إذ عينه مجلس إدارة الشركة في 19 نوفمبر 2023 بعد يومين من الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق، سام ألتمان.

وكان شير يشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتش، وهو المنصب الذي شغله حتى شهر مارس 2023 منذ تأسيسها في الأصل بصفتها منصة الفيديو المباشر المسماة Justin.tv.

ويعمل شير بصفته رائد أعمال ومستثمرًا أمريكيًا عبر الإنترنت، وعمل بصفته شريكًا بدوام جزئي في شركة رأس المال الاستثماري Y Combinator.

وحصل شير في عام 2005 على بكالوريوس العلوم مع تخصص في علوم الحاسوب من جامعة ييل، التي التحق بها مع صديقه جاستن كان.

وتقدم شير مع كان في عام 2005 إلى Y Combinator، وطورا بصفتهما جزءًا من Y Combinator تطبيق تقويم يسمى Kiko، الذي استحوذت عليه شركة eBay مقابل مبلغ قدره 250 ألف دولار بعد ظهور تقويم جوجل.

وبدأ إيميت شير وجاستن كان ومايكل سيبل وكايل فوجت في عام 2006 خدمة بث الفيديو المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع Justin.tv؛ إذ كان كان يبث تفاصيل حياته عبر كاميرا ويب متصلة برأسه.

واستمر كان لنحو ثمانية أشهر بالبث المباشر لحياته، مع أن الشركاء الأربعة قرروا توفير منصة بث الفيديو المباشر حتى يتمكن أي شخص من نشر بث فيديو مباشر.

وأطلق الشركاء في عام 2007 منصة Justin.tv، وكانت واحدة من منصات الفيديو المباشر الكبرى في العالم مع أكثر من 30 مليون مستخدم فريد كل شهر حتى تقرر في 5 أغسطس 2014 إغلاقها.

وأصبح شير في يونيو 2011 شريكًا بدوام جزئي في Y Combinator؛ إذ قدم النصائح للشركات الناشئة الجديدة.

وبدأت خدمة Justin.tv بعد إطلاقها في عام 2007 بإنشاء فئات محتوى خاصة بموضوع معين، مثل: الوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه والأخبار والأحداث والألعاب وغيرها. ونمت الألعاب بسرعة كبيرة، وأصبحت المحتوى ذا الشعبية عبر المنصة.

وقررت الشركة في شهر يونيو 2011 فصل محتوى الألعاب تحت علامة تجارية وموقع منفصلين، وأصبح شير في 29 أغسطس 2011 الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

وأطلقت الشركة على العلامة التجارية الجديدة اسم TwitchTV، المستوحى من مصطلح Twitch Gameplay، وظهرت في 6 يونيو 2011 النسخة التجريبية العامة رسميًا.

واستحوذت أمازون رسميًا في 25 أغسطس 2014 على تويتش مقابل مبلغ قدره 970 مليون دولار. وأعلن شير في مارس 2023 استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، على أن يتولى دانييل جي كلانسي منصبه.

وصرح شير علنًا أنه يشعر بالقلق بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في الحضارة، مقدرًا احتمالية هلاك البشرية بنسبة كبيرة.