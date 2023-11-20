مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 Classic و Garmin Venu 3

تُعدّ ساعات سامسونج الذكية وأحدثها Galaxy Watch6 Classic من الساعات المفضلة لدى مُستخدمي هواتف أندرويد، فهي تأتي مع مجموعة متنوعة من المزايا القوية التي تتيح لك تتبع المؤشرات الصحية، والأنشطة الرياضية، وتتبع النوم، والمكالمات والإشعارات، وغير ذلك الكثير. من ناحية أخرى، تُنتج شركة Garmin العديد من الساعات الذكية التي تتمتع بمواصفات قوية، وتُعدّ مناسبة لمُستخدمي هواتف أندرويد أيضًا، ومن أحدث تلك الساعات Garmin Venu 3.

تأتي ساعتا Garmin Venu 3 و Galaxy Watch6 Classic بهيكل دائري أنيق، مع شاشات مشرقة، وتمتاز ساعة سامسونج بوجود إطار مادي دوار يُسهّل استخدام الساعة، أما ساعة Garmin فتمتاز بعمر البطارية الطويل إذ يمكن أن تستمر لمدة أسبوع.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا الساعتين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 Classic وGarmin Venu 3:

التصميم:

تأتي ساعة Garmin Venu 3 مع هيكل مصنوع من البوليمر المقوّى بالألياف (fiber-reinforced polymer)، أما الإطار فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويغطي الشاشة زجاج من نوع Gorilla Glass 3. وتحتوي ساعة Garmin على ثلاثة أزرار مادية على الجهة اليُمنى، وتتوفر باللون الأسود أو الفضي.

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic فتأتي بتصميم دائري يشبه إلى حد كبير تصميم الطراز السابق، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشاشة مغطاة بالكريستال الياقوتي وكذلك الجهة السفلية؛ مما يحمي الشاشة والعديد من أجهزة الاستشعار الموجودة في الأسفل، ويتميز الكريستال الياقوتي بأنه مقاوم للخدش.

تحتوي هذه الساعة على إطار مادي دوار يحيط بالشاشة، يمكنك استخدامه للتنقل بين التطبيقات والعناصر المختلفة في الساعة بسهولة، وفي الجهة اليُمنى ستجد زرين يمكن استخدامهما للقيام بمهام مختلفة.

تتوفر هذه الساعة باللون الأسود أو الفضي، ويمكنك الاختيار من سبعة أشكال مختلفة من السوار، ولكل سوار تتوفر خيارات ألوان متعددة.

الشاشة:

تضم ساعة Garmin Venu 3 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.4 بوصة، وبدقة قدرها 454 × 454 بكسلًا، وتدعم هذه الشاشة مزية التشغيل الدائم.

أما ساعة Galaxy Watch6 Classic فتتوفر بحجمين، هما: 43 ملم و 47 ملم، وتضم الساعة التي تأتي بمقاس قدره 43 ملم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا، أما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 47 ملم فيضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

المزايا الأساسية:

تحتوي كلتا الساعتين على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية، مثل: مزية تتبع معدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، الذي سينبهك إذا اكتشفت الساعة أي تغيرات غير طبيعية في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم.

من ناحية أخرى، تحتوي كلتا الساعتين على مزايا تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، لتسهيل تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية، وتمتاز ساعة Garmin Venu 3 بأنها تحتوي على مزية BODY BATTERY لمراقبة طاقة الجسم، مما يساعدك في تتبع مستويات الطاقة لديك طوال اليوم حتى تعرف متى يكون جسمك جاهزًا لممارسة الرياضة.

وتحتوي هذه الساعة على أكثر من 30 تطبيقًا مُحمّلًا سابقًا لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، مثل: المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، وغيرها.

أما ساعة سامسونج فتمتاز بأنها تمنحك معلومات مفيدة بشأن المدة والمسافة والسعرات الحرارية المحروقة وغيرها من المعلومات أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتتبع Galaxy Watch6 Classic تلقائيًا الأنشطة الشائعة، مثل: الجري والسباحة، وغيرها.

وفيما يتعلق بالتوافق مع الأجهزة الأخرى، تتوافق ساعة سامسونج مع أجهزة أندرويد المختلفة ولكنها لا تعمل مع هواتف آيفون، أما ساعة Garmin Venu 3 فتتوافق مع أجهزة أندرويد وهواتف آيفون.

البطارية والشحن:

تستمر بطارية ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic بالعمل لمدة تبلغ 30 ساعة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (always-on display)، ولمدة تبلغ 40 ساعة دون تفعيلها، وكل ثماني دقائق من الشحن السريع توفر ثماني ساعات من الاستخدام.

أما بطارية ساعة Garmin Venu 3 فتستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا دون تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة ولمدة تبلغ خمسة أيام عند تفعيلها. وفي حال تفعيل وضع توفير طاقة البطارية (Battery Saver mode)، فإنها تستمر لمدة تصل إلى 26 يومًا.

السعر:

تُباع ساعة سامسونج Watch6 Classic بسعر يبدأ من 320 دولارًا، وتُباع ساعة Garmin Venu 3 بسعر قدره 450 دولارًا.