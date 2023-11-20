كيف ستؤثر رسائل RCS القادمة إلى هواتف آيفون في تجربة المراسلة؟

أعلنت شركة آبل رسميًا قبل عدّة أيام أنها تخطط لدعم بروتوكول المراسلة RCS (Rich Communication Services) في هواتف آيفون خلال العام المقبل.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي للشركة في تصريحات أخيرة، فإن رسائل RCS ستعمل مع تطبيق الرسائل من آبل iMessage، الذي سيظل يمثل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمُستخدمي أجهزة آبل.

إذن، كيف سيؤثر دعم رسائل RCS في تجربة المراسلة في هواتف آيفون؟

أولًا: ما الفرق بين رسائل SMS و RCS؟

SMS و RCS هما بروتوكولات اتصال، وتعتمد الرسائل النصية القصيرة SMS على البساطة وتوفر مزايا محدودة، لكن بروتوكول RCS يقدم مزايا إضافية ويوفر تجربة مراسلة أكثر ثراءً.

فعند استخدام SMS أنت مقيد بكتابة النصوص القصيرة والمباشرة، لكن رسائل RCS تتيح لك إرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمواقع وغير ذلك. من ناحية أخرى تعتمد رسائل SMS على شبكة الهاتف الخلوي، لكن RCS تعمل من خلال شبكة البيانات الخلوية أو اتصال الواي فاي.

ثانيًا: كيف سيؤثر دعم RCS في تجربة المراسلة في هواتف آيفون؟

سيوفر دعم رسائل RCS في هواتف آيفون الراحة للمستخدمين الذين يرسلون رسائل نصية إلى مستخدمي أجهزة أندرويد، كما ستوفر رسائل RCS تجربة مراسلة سلسة بين هواتف أندرويد وآيفون وأكثر تطورًا من الرسائل النصية القصيرة أو رسائل MMS.

فحتى الآن، يعتمد التواصل بين مُستخدمي آيفون وهواتف أندرويد على الرسائل النصية القصيرة أو رسائل MMS، التي تأتي مع العديد من الجوانب السلبية التي يهدف بروتوكول RCS إلى حلها.

إذ تأتي رسائل RCS مع ترقيات كبيرة مقارنةً بالرسائل القصيرة ورسائل MMS، فهي تسمح بإضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك؛ مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. كما يمكنك إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وستكون قادرًا على إرسال الرسائل عبر البيانات الخلوية أو شبكة الواي فاي.

ومع أن رسائل RCS تفتقر حاليًا إلى التشفير من طرف إلى طرف، على عكس iMessage، فقد أعربت آبل عن التزامها بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، التي تُعرف اختصارًا باسم GSMA لتعزيز مزايا الأمان للبروتوكول.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الرسائل من آبل iMessage سيبقى التطبيق الأساسي والأكثر أمانًا للتواصل بين مستخدمي أجهزة آبل، وستكون رسائل RCS متاحة مع الرسائل القصيرة ورسائل MMS؛ لتعزيز تجربة المراسلة بين مُستخدمي هواتف آيفون وهواتف أندرويد.