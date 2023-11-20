كيفية إعداد مزية الاتصال بالطوارئ واستخدامها في هواتف جوجل Pixel

تُسهّل مزية الاتصال بالطوارئ (Emergency SOS) في هواتف جوجل Pixel التواصل مع خدمات الإغاثة في حالات الطوارئ، فبعد تفعيلها ستتمكن من الضغط على زر الطاقة خمس مرات متتالية للتواصل مع خدمات الطوارئ مباشرة بدلًا من فتح هاتفك والاتصال بالرقم 911 يدويًا، وهذه الطريقة مناسبة في حالات الطوارئ التي لا تستطيع فيها استخدام شاشة هاتفك.

إليك كيفية إعداد مزية Emergency SOS واستخدامها في هواتف جوجل Pixel:

أولًا: كيفية تفعيل مزية Emergency SOS في هواتف Pixel:

لتتمكن من استخدام مزية Emergency SOS في حالات الطوارئ، يجب تفعيلها سابقًا باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الأمان) Safety في هاتف Pixel الخاص بك. انقر فوق تبويب (المزايا) Features في الجهة السفلية من الشاشة. مرّر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم Emergency SOS، ثم انقر فوق (إدارة الإعدادات) Manage Settings. انقر فوق زر (تشغيل طوارئ SOS) Turn on Emergency SOS. انقر فوق أيقونة الترس لإعداد عملية التحقق الثانوية، وهذا الأمر اختياري ولكنه يُساعد في منع الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق الخطأ، فبعد النقر على أيقونة الترس ستنتقل إلى شاشة تتضمن الخيارات التالية، ويمكن تفعيل الخيار المناسب لك:

الضغط مطولًا على الشاشة لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل، لتأكيد أن هذه محاولة متعمدة للاتصال بالطوارئ.

ظهور عدّ تنازلي لمدة خمس ثوانٍ لمنحك الوقت لإلغاء الاتصال إذا كانت محاولة الاتصال قد تمت عن طريق الخطأ.

هناك أيضًا خيار لمشاركة المعلومات مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ، وفي حال إعدادها في تطبيق Safety، سيؤدي الاتصال بالرقم 911 إلى إرسال رسالة نصية إلى جهات الاتصال التي حددتها سابقًا للتواصل معها في حالات الطوارئ.

ثانيًا: كيفية استخدام مزية Emergency SOS في هواتف جوجل Pixel:

في حال تعرّضت لأي مشكلة طارئة في أي وقت، يمكنك الاتصال بخدمات الطوارئ باتباع الخطوات التالية: