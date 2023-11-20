سام ألتمان ينضم إلى مايكروسوفت بعد مغادرة OpenAI

ينضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، إلى مايكروسوفت من أجل قيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا.

وأشار ناديلا عبر منصة إكس إلى أن ألتمان ورئيس OpenAI السابق ورئيس مجلس الإدارة، جريج بروكمان، إلى جانب زملاء آخرين، ينضمون إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

واستثمرت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت مليارات الدولارات في OpenAI ولديها شراكة تكنولوجية وثيقة مع الشركة.

وقال ناديلا: “نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم. نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة بخريطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه في Microsoft Ignite، وفي مواصلة دعم عملائنا وشركائنا”.

وأعاد سام ألتمان نشر منشور ناديلا، مضيفًا تعليقًا يقول: “المهمة مستمرة”.

وكان ألتمان يقود منذ عام 2019 شركة OpenAI، وأعلن مجلس إدارة OpenAI في وقت متأخر من يوم الجمعة إقالة ألتمان واستبداله على أساس مؤقت برئيسة التكنولوجيا، ميرا موراتي، وجاء في منشور مجلس الإدارة أن ألتمان لم يكن صريحًا دائمًا في اتصالاته مع مجلس الإدارة.

ولم يثنِ هذا الأمر مجموعة من المستثمرين في OpenAI كانوا يضغطون من أجل إعادة ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وعينت OpenAI الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتش، إيميت شير، من أجل إدارة شركة الذكاء الاصطناعي.

وأعلن ناديلا بعد ساعات قليلة أن ألتمان وبروكمان – الذي أقيل من منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب ألتمان، وترك الشركة لاحقًا – ينضمان إلى مايكروسوفت.

وأوضح ناديلا أنه يتطلع إلى تعرف فريق القيادة الجديد لشير و OpenAI.

وأصبحت OpenAI اسمًا مألوفًا هذا العام بعد إطلاقها في أواخر عام 2022 روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

ويتيح ChatGPT للمستخدمين كتابة استعلامات نصية سهلة والحصول على الإجابات التي قد تؤدي إلى المزيد من المحادثات المتعمقة.