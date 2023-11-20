حضور قوي للسعودية في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23

شهد معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC23″، الذي شهد أيضاً حضور أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن، وكبار المسؤولين في قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم وبمشاركة أكثر من 4000 من الجهات الحكومية وهيئات تنظيم الاتصالات، وكذلك المنظمات المتخصصة والقطاع الخاص.

وترأس معاليه وفد المملكة المكون من 20 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في أعمال المؤتمر، حيث عقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من نظرائه في الجهات التنظيمية، إضافة إلى اجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الوفود لشركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية.

وقد أسهمت المملكة بدورها الريادي في قيادة الملفات الدولية والإقليمية في الاتصالات الراديوية، حيث تترأس مجموعة عمل دول مجلس التعاون الخليجي للتحضير للمؤتمر “WRC-23″، كما تشغل العديد من المناصب في مجموعات عمل المؤتمر وفرقه الاستشارية، وعملت على توحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه موضوعات المؤتمر بما يحقق المصالح المشتركة.

وعززت المملكة تطلعاتها لتمكين العديد من التقنيات من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC”، إذ يأتي في مقدمتها مواكبة نمو إنترنت الأشياء “IoT”، والجيل السادس من الواي فاي “WiFi 6G”، وكذلك الاتصالات المباشرة بين الأجهزة “D2D”، ومنظومات الأقمار الصناعية “Mega-Constellations”، إضافة إلى استدامة الفضاء “Space Sustainability” والمحافظة عليه للأجيال المقبلة من خلال وضع قواعد تضمن إزالة الحطام الفضائي.