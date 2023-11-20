أوبو تقترب من الإعلان عن سلسلة رينو 11
أجهزة محمولة

أوبو تقترب من إعلان سلسلة رينو 11

167

تستعد شركة أوبو الصينية لإعلان سلسلة هواتف رينو 11 المنتظرة في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت الشركة قد فتحت باب الحجز الأولي للسلسلة قبل أيام في الصين ليتجاوز إجمالي الحجوزات 250 ألف وحدة خلال أقل من أسبوع، منها 100 ألف وحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى.

وسيجري إطلاق هواتف أوبو رينو 11 في يوم الإعلان نفسه، وهو اليوم الذي ستكشف فيه شركتا نوبيا وهونر عن منتجات جديدة لهما.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف رينو 11 ستتكون من إصدارين: الإصدار الأساسي وإصدار آخر أرقى (برو).

ومن المقرر أن يأتي هاتف أوبو رينو 11 الأساسي بمعالج ميدياتيك Dimensity 8200، في حين سيأتي إصدار برو بمعالج سنابدراجون+8 جين 1.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هواتف أوبو وريلمي تدعم الربط بحواسيب ويندوز

213

أوبو تبدأ إطلاق تحديث ColorOS 14 عالميًا

70

وسيحمل كلا الإصدارين كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الأساسية فستكون مختلفة في كلا الهاتفين، حيث سيأتي الإصدار الأساسي بحساس سوني LYT-600 للكاميرا الأساسية، في حين سيحمل إصدار برو حساس سوني IMX890.

وكما هو معتاد، سيدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع من شاحن بقوة 67 واطًا للإصدار الأساسي، و 80 واطًا لإصدار برو، علمًا بأن كلا الهاتفين سيعملان بنظام التشغيل أندرويد 14 بتحديث ColorOS 14 ومزاياه الجديدة؛ التي تركز على تحسين الأداء والاستغلال الأمثل لموارد الجهاز والتكامل العميق مع نظام ويندوز في أجهزة الحاسوب.

ويُنتظر إعلان سلسلة أوبو رينو 11 بكامل التفاصيل والمزايا الجديدة خلال مؤتمر الشركة الرسمي المنتظر خلال أيام.

وتعد سلسلة هواتف أوبو رينو واحدة من أنجح سلاسل الهواتف الذكية وأوسعها انتشارًا في الفئة المتوسطة.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد