أوبو تقترب من إعلان سلسلة رينو 11

تستعد شركة أوبو الصينية لإعلان سلسلة هواتف رينو 11 المنتظرة في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت الشركة قد فتحت باب الحجز الأولي للسلسلة قبل أيام في الصين ليتجاوز إجمالي الحجوزات 250 ألف وحدة خلال أقل من أسبوع، منها 100 ألف وحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى.

وسيجري إطلاق هواتف أوبو رينو 11 في يوم الإعلان نفسه، وهو اليوم الذي ستكشف فيه شركتا نوبيا وهونر عن منتجات جديدة لهما.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف رينو 11 ستتكون من إصدارين: الإصدار الأساسي وإصدار آخر أرقى (برو).

ومن المقرر أن يأتي هاتف أوبو رينو 11 الأساسي بمعالج ميدياتيك Dimensity 8200، في حين سيأتي إصدار برو بمعالج سنابدراجون+8 جين 1.

وسيحمل كلا الإصدارين كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الأساسية فستكون مختلفة في كلا الهاتفين، حيث سيأتي الإصدار الأساسي بحساس سوني LYT-600 للكاميرا الأساسية، في حين سيحمل إصدار برو حساس سوني IMX890.

وكما هو معتاد، سيدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع من شاحن بقوة 67 واطًا للإصدار الأساسي، و 80 واطًا لإصدار برو، علمًا بأن كلا الهاتفين سيعملان بنظام التشغيل أندرويد 14 بتحديث ColorOS 14 ومزاياه الجديدة؛ التي تركز على تحسين الأداء والاستغلال الأمثل لموارد الجهاز والتكامل العميق مع نظام ويندوز في أجهزة الحاسوب.

ويُنتظر إعلان سلسلة أوبو رينو 11 بكامل التفاصيل والمزايا الجديدة خلال مؤتمر الشركة الرسمي المنتظر خلال أيام.

وتعد سلسلة هواتف أوبو رينو واحدة من أنجح سلاسل الهواتف الذكية وأوسعها انتشارًا في الفئة المتوسطة.