أمازون تقدم دورات تدريبية مجانية في الذكاء الاصطناعي

تطلق أمازون برنامجًا مجانيًا يسمى AI Ready بهدف توفير تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2025 لمليوني شخص على مستوى العالم، وذلك في محاولة لجذب المواهب الجديدة.

وتركز الشركة في الذكاء الاصطناعي في جميع أقسامها، وتستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي في مستودعاتها.

ويتكون برنامج AI Ready المجاني من ثماني دورات، وهي متاحة من خلال موقع أمازون التعليمي، وتقدمها الشركة للموظفين غير العاملين في أمازون أيضًا.

ويعلم البرنامج المجاني الأشخاص مهارات الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي المشغلة لروبوت الدردشة ChatGPT والنماذج اللغوية الأخرى.

وصممت الشركة الدورات من أجل المستخدمين المبتدئين والمتقدمين، وتستهدف ثلاث دورات تدريبية المستخدمين من رجال الأعمال وغير التقنيين، في حين صممت خمس دورات تدريبية للمطورين والجمهور التقني.

وأعلنت أمازون أنها تقدم منحًا دراسية من Udacity بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار لأكثر من 50000 طالب من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من المجتمعات الممثلة تمثيلًا ناقصًا حول العالم.

ويعد برنامج AI Ready امتدادًا لبرامج التدريب الحالية على مهارات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى AWS التي تقدمها أمازون. وتشير أمازون إلى أن 21 مليون شخص قد تدربوا على مهارات الحوسبة السحابية لدى AWS من خلال برامجها.

وقال سوامي سيفاسوبرامانيان، نائب رئيس AWS للبيانات والذكاء الاصطناعي: “نهدف من AI Ready إلى المساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص في تعليم الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف سيفاسوبرامانيان: “نحتاج إلى جعل تعليم الذكاء الاصطناعي في متناول أي شخص لديه الرغبة في التعلم إذا أردنا إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي من أجل معالجة المشاكل الصعبة في العالم”.

وأوضحت الشركة أن 73 في المئة من أصحاب العمل يشيرون إلى أن توظيف المواهب الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي يعد أولوية، مع أنهم غير قادرين على العثور على أشخاص مؤهلين.

ويزداد طلب المواهب في وظائف الذكاء الاصطناعي، وأصبحت الشركات على استعداد من أجل دفع رواتب مجزية لأولئك الذين يتمتعون بالمهارات.

وقالت أمازون: “نهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تعليم الذكاء الاصطناعي التوليدي”، مشيرة إلى أن البرنامج يفيد موظفيها وعملاءها من المؤسسات الذين يبحثون عن الموظفين ذوي المهارات.

كما يساعد البرنامج في الترويج لمنتجات أمازون للذكاء الاصطناعي نظرًا إلى أن العديد من الدورات التدريبية تعتمد على منصاتها، ومنها Bedrock AI و CodeWhisperer، وهي أداة تولد التعليمات البرمجية تلقائيًا.