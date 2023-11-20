آبل غير جاهزة بعد لإطلاق نظارة Vision Pro

قد تفشل شركة آبل في تحقيق هدفها الأصلي المتمثل في إطلاق Vision Pro في شهر يناير 2024، ومن المرجح الآن أن تطلق الشركة في شهر مارس من العام المقبل نظارة الرأس للواقع المختلط للمستهلكين، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشره الصحفي مارك جورمان.

وكتب جورمان أن الشركة لا تزال بحاجة إلى وضع خطط التوزيع وإجراء المزيد من الاختبارات، إذ عرضت الشركة جدولًا زمنيًا واسعًا يستهدف أوائل عام 2024 لإصدار Vision Pro منذ تقديمها في مؤتمر WWDC، دون تضييق الإطار الزمني.

وتعقد آبل عادةً في شهر مارس حدث الربيع، ومن المرجح أن تستخدم الشركة هذا الحدث من أجل الترويج لنظارة الرأس التي تزيد قيمتها على 3500 دولارٍ ومعاينة بعض التطبيقات والمزايا التي لم تكن جاهزة في شهر يونيو من أجل عرضها ضمن مؤتمر WWDC.

وتمتلك Vision Pro‌ تصميمًا معقدًا لدرجة أن آبل اضطرت إلى إجراء تغييرات جذرية على توقعات إنتاجها بسبب الصعوبات في التصنيع.

ويتوقع أن تصنع آبل في عام 2024 أقل من 400 ألف وحدة، مع إطلاق نظارة الرأس في البداية في الولايات المتحدة فقط، وتصل في نهاية العام المقبل إلى المزيد من الأسواق، ومنها كندا والمملكة المتحدة.

ولا تزال حتى الآن تعد خطط التوزيع للمنتج وتجري الاختبار النهائي للجهاز. ومن المتوقع أن تبيع الشركة الجهاز عن طريق المواعيد فقط في متاجرها للبيع بالتجزئة.

ولن تكون النظارة متاحة لدى تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية؛ إذ ترغب الشركة في تنظيم تجربة الطرح لمنصتها الجديدة القابلة للارتداء بعناية.

وأرسلت الشركة بعض موظفي متاجرها للتجزئة في الولايات المتحدة إلى المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو من أجل تلقي تدريب Vision Pro، ويصبح الموظفون المختارون للتدريب مسؤولين عن تدريب أعضاء الفريق الآخرين في المتاجر.

وتحتوي المتاجر الرئيسية على مناطق خاصة للتدريب العملي على Vision Pro، في حين تتضمن المتاجر الأخرى وحدة واحدة أو وحدتين من أجل أن يجربها العملاء.

وتواجه الشركة مشكلة لوجستية تتمثل في تخزين المئات من الوحدات المختلفة من أجل تغطية الاختلافات، مثل عصابات الرأس والعدسات الطبية.

وزودت الشركة في الأسبوع الماضي المطورين بالإصدار التجريبي السادس من VisionOS، وهو النظام التشغيلي المصمم لتشغيل نظارة الرأس.

ويتضمن الإصدار التجريبي الجديد مقاطع فيديو جديدة تُعرض للمستخدم أثناء عملية الإعداد، مما يشير إلى أن أعمال تطوير نظارة الرأس على وشك الانتهاء.

كما يحتوي الإصدار التجريبي الحالي من iOS 17.2 المزايا المصاحبة لنظارة Vision Pro، مثل AirPlay Receiver والقدرة على التقاط مقاطع فيديو مكانية عبر نماذج آيفون 15 برو.