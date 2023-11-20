آبل تخطط لطرح حواسيب ماك بوك داعمة لشبكات الجيل الخامس

تخطط شركة آبل لإطلاق حواسيب ماك بوك المحمولة مستقبلًا مع مودم اتصالات مدمج لدعم شبكات الاتصالات الخلوية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير.

وأفاد التقرير بأن إصدارات حواسيب ماك بوك الداعمة لشبكات الاتصالات اللاسلكية، مثل شبكات الجيل الخامس 5G، ستصل الأسواق بحلول عام 2028 على أقل تقدير.

وتنوي آبل الاعتماد على مودم الجيل الخامس التي تعمل على تطويره منذ عام 2018، كما استحوذت على قطاع تطوير شرائح المودم للأجهزة المحمولة في إنتل عام 2019، إلا أن عملية التصميم ما زالت متعثرة، وتشير آخر التقديرات إلى أن آبل قد لا توفر المودم الخاص بها إلا بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026، وستكون الأولوية للاستخدام في هواتف آيفون وأجهزة آيباد بالإضافة إلى ساعتها الذكية.

ودرست آبل سابقًا إمكانية تطوير حواسيب ماك بوك داعمة للاتصالات الخلوية، إذ فكرت الشركة في إطلاق جهاز ماك بوك آير الداعم لشبكات الاتصالات من الجيل الثالث 3G، لكن الرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز قرر عام 2008 إلغاء طرحه تفاديًا لمشاكل متعلقة بالتصميم.

ويطمح فريق العمل في آبل إلى إدماج مودم الشبكات اللاسلكية مع المعالجات والذاكرة العشوائية في وحدة واحدة، التي تُعرف باسم SoC أو “نظام على شريحة”، ويستخدم هذا المصطلح غالبًا في سياق الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية للدلالة على الرقاقة التي تحتوي على هذه المكونات المتنوعة معًا.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تعتمد في الوقت الحالي على شركة كوالكوم لتزويدها بشرائح المودم المستخدمة في منتجاتها الداعمة لشبكات الاتصالات الخلوية، وفي مقدمتها هواتف آيفون.