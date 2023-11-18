OpenAI تقيل رئيسها التنفيذي “سام ألتمان”

أعلنت شركة OpenAI، مطورة روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، إقالة رئيسها التنفيذي “سام ألتمان”.

وقالت الشركة في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي: “إن إقالة السيد ألتمان تأتي عقب مراجعة تشاورية أجراها مجلس إدارة الشركة، وقد خلصت إلى أنه لم يكن صادقًا على الدوام في تواصله مع المجلس، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته، ولم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرته على مواصلة قيادة OpenAI”.

وستتولى ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، بعد إقالة ألتمان، في حين ستبحث الشركة عن خليفة له ليشغل المنصب بشكل دائم.

ورفضت الشركة الإدلاء بأي تصريحات أو الكشف عن تفاصيل إضافية لوسائل الإعلام.

ونقل موقع “ذا فيرج” التقني عن مصادر له بأن الموظفين داخل الشركة فوجئوا بقرار إقالة الرئيس التنفيذي، ولم يكونوا على علمٍ به حتى نشر البيان الصحفي لمجلس الإدارة.

ويُعد قرار إقالة “سام ألتمان” مفاجئًا، إذ كان هو الوجه الإعلاني للشركة منذ بداية ثورة الذكاء الاصطناعي التي بدأت نهاية العام الماضي مع انتشار منتج الشركة الأبرز “ChatGPT”.

وخلال الأسبوع الماضي، ألقى ألتمان الكلمة الرئيسية في مؤتمر OpenAI الأول للمطورين معلنًا المزايا الجديدة التي تنوي الشركة طرحها لعملائها خلال الفترة المقبلة، كما مثّل الشركة في مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

ويُعد ألتمان أحد مؤسسي شركة OpenAI بجانب مستثمرين آخرين مثل إيلون ماسك الذي غادرها قبل سنوات، كما أنه المساهم الأكبر في شركة “هيومان Humane” المتخصصة في تطوير منتجات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت OpenAI أيضًا أن المؤسس المشارك جريج بروكمان سيتنحى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، إلا أنه سيظل في الشركة.

ومن جانبها أعلنت مايكروسوفت، أكبر المساهمين في الشركة، في بيانٍ رسمي أنها ستواصل العمل مع الرئيس التنفيذي الجديد وفريقه مؤكدةً شراكتها طويلة الأمد مع OpenAI