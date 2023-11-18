ميتا تجلب ميزة تحديث الحالة Notes إلى ماسنجر

أضافت ميتا ميزة تحديث الحالة Notes إلى منصة ماسنجر، مما يتيح لك نشر مطالبات نصية تراها جهات اتصال ماسنجر، مما قد يؤدي إلى تعزيز فرص المحادثات والتفاعل.

وتعد ميزة تحديث الحالة Notes بمنزلة خيار جديد للمطالبة بالمحادثة يوضع في الجهة العلوية من الرسائل في صندوق المحادثات، ويسلط الضوء على مطالبات الدردشة من جهات الاتصال.

وأضافت ميتا على مدار العام الماضي مزايا تحديث الحالة إلى واتساب وإنستاجرام، ووصلت الآن إلى ماسنجر.

ويستطيع المستخدمون الآن إضافة التحديثات النصية للحالة التي يمكنهم بعد ذلك الرد عليها في التطبيق، وتظهر تلك التحديثات في الصف نفسه الذي يتضمن أيضًا قصصك المنشورة وصور حسابات جهات الاتصال.

وحققت ميزة تحديث الحالة Notes نجاحًا مفاجئًا عبر إنستاجرام، وخاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا، إذ أفادت ميتا في شهر يونيو أن أكثر من 100 مليون مراهق نشروا في الأشهر الثلاثة السابقة التحديثات النصية للحالة، ويكتب المراهقون أيضًا تحديثات نصية للحالة بمعدل 10 أضعاف المستخدمين غير المراهقين.

ويعد هذا المعدل المرتفع بمنزلة المحرك الحقيقي لشركة ميتا، إذ فقدت فيسبوك وإنستاجرام في السنوات الأخيرة أهميتهما لدى الجماهير الأصغر سنًا.

وتسعى الشركة إلى إضافة أي ميزة جديدة تبدو وكأنها قد تجذب هذه المجموعة من المستخدمين، وذلك على أمل إبقاء المزيد من الأشخاص ينشرون عبر تطبيقاتها، بدلًا من الانتقال إلى تيك توك وسناب شات.

ولا تعد هذه الميزة مفيدة جدًا للمستخدمين العاديين، مع أنها منتشرة جدًا بين المراهقين. وتوفر التحديثات النصية للحالة خيار تواصل إضافي ضمن التطبيق دون أن تنفق ميتا وقتًا طويلًا في عملية التطوير.

وتعد ميزة تحديث الحالة Notes ضمن ماسنجر محدودة مقارنةً بالميزة نفسها ضمن إنستاجرام، إذ لا يمكنك إضافة موسيقى وصور متحركة ومقاطع فيديو وما إلى ذلك.

وتنتهي صلاحية التحديثات النصية للحالة ضمن منصة ماسنجر بعد 24 ساعة، في حالة عدم إزالتها بشكل يدوي، وتوفر مطالبة سريعة لجعل الأشخاص يتحدثون.

ولا تستطيع صفحات الأعمال في الوقت الحالي نشر التحديثات النصية للحالة، لأن ذلك يؤدي إلى إغراق خلاصة المستخدم بالعروض الترويجية من كل حساب راسله من قبل.