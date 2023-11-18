مقارنة بين هاتفي Xiaomi 13T من شاومي و OnePlus 11

يُعدّ هاتف Xiaomi 13T من أحدث الهواتف الذكية من شركة شاومي، ويتمتع بمواصفات قوية ويُباع بسعر يقارب سعر هاتف OnePlus 11 الذي أطلقته شركة ون بلس في مطلع هذا العام.

كلا الهاتفين يتمتعان بمواصفات قوية، ويشتركان في سعة البطارية، ومعدل تحديث الشاشة، ويدعمان تقنية الشحن السلكي السريع.

ومع ذلك، هناك الكثير من الاختلافات بينهما التي سنوضحها في المقارنة التالية بين هاتفي Xiaomi 13T من شاومي و OnePlus 11:

التصميم:

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13T بتصميم يتضمن إطارًا مصنوعًا من البلاستك، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 ويتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر (Meadow Green)، والأزرق (Alpine Blue).

أما هاتف OnePlus 11 فيأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، أما الجهة الخلفية فهي مُغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، وهو مُقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Titan Black)، والأخضر (Eternal Green).

الشاشة:

يضم هاتف شاومي Xiaomi 13T شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة قدرها 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع تصل ذروته إلى 2600 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم مزية (Dolby Vision) و (+HDR10).

أما هاتف OnePlus 11 فيَضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، وتقنية (Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display).

المعالج والأداء:

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 13T بمعالج (Dimensity 8200 Ultra) من MediaTek الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.1 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC6).

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.4.

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويتوفّر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13 وسيحصلان على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل. لكنهما يختلفان فيما يتعلق بواجهة المُستخدم، إذ يعمل هاتف OnePlus 11 بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS التي تمتاز بالبساطة وتوفر العديد من المزايا، وتضم أدوات قوية واختصارات سريعة لتوفير تجربة استخدام سلسة وبسيطة وممتعة.

أما هاتف Xiaomi 13T فيعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي التي تحتوي على العديد من المزايا التي تعزز تجربة استخدام هواتف شاومي.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Xiaomi 13T على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 42 دقيقة.

ويحتوي هاتف OnePlus 11 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وتصل إلى 100% خلال 25 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف Xiaomi 13T كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

أما هاتف OnePlus 11 فيَضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Xiaomi 13T بسعر يبدأ من 684 دولارًا، ويُباع هاتف OnePlus 11 بسعر يبدأ من 700 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Xiaomi 13T و OnePlus 11: