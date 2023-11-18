ديسكورد تغلق روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي Clyde

أوقفت ديسكورد بعد أقل من عام من طرحه للمرة الأولى روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي التجريبي Clyde، وأوضحت المنصة في مذكرة دعم أنها توقف في نهاية الشهر Clyde، ولن يتمكن المستخدمون بحلول الأول من شهر ديسمبر استدعاء Clyde في الرسائل المباشرة أو الرسائل المباشرة الجماعية أو محادثات الخادم.

وبدأت المنصة للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام باختبار مزايا الذكاء الاصطناعي لروبوت الدردشة Clyde.

واستخدامت ديسكورد نماذج OpenAI من أجل السماح لروبوت الدردشة بالإجابة عن الأسئلة وإجراء محادثات مع مستخدمي المنصة.

وقد خضع روبوت الدردشة منذ ذلك الحين إلى اختبار محدود، وكانت المنصة تخطط لجعله جزءًا أساسيًا من تطبيقها للدردشة والمجتمعات.

وكان الهدف من Clyde هو العمل بصفته مساعد ذكاء اصطناعي يمكن الوصول إليه مباشرةً من داخل الخادم، ويستطيع المستخدمون التحدث معه من أجل التسلية، ومطالبته باللعب بالألعاب.

وليس من الواضح سبب إغلاق Clyde فجأة، ولم توضح ديسكورد بالضبط سبب الإغلاق، مع أن بعض المستخدمين اشتكوا في الأشهر التي تلت إصداره من أن خوادمهم لم تتمكن مطلقًا من الوصول إلى روبوت الدردشة.

ويحتمل في المستقبل أن يعود روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بصفته ميزة مدفوعة لمشتركي Nitro فقط، أو ربما تعلمت ديسكورد ما يكفي خلال فترة الاختبار وقررت أنها ليست بحاجة إلى إدماج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في خدمتها.

وقالت كيلين سلون، مديرة اتصالات المنتج في ديسكورد: “يعد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Clyde بمنزلة تجربة نشرناها مع نسبة صغيرة من الخوادم”.

وأضافت سلون: “تعمل ديسكورد باستمرار على جلب المزايا والتجارب الجديدة للمستخدمين. يعد Clyde واحدًا من هذه التجارب، ونتطلع في المستقبل إلى الكشف عن تجارب مستخدم جديدة”.

وجربت ديسكورد مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومنها ملخصات المحادثات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي المنصة متابعة المحادثات التي فاتتهم، وهي مفيدة بشكل خاص للخوادم الممتدة عبر المناطق الزمنية المتعددة.

وتحاول ديسكورد أيضًا جعل منصتها مكانًا لمطوري الذكاء الاصطناعي، مع توفر الأموال والموارد من أجل مساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمنصة.