جوجل تعزز مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث

أضافت جوجل ميزة جديدة إلى تجربة البحث التوليدي SGE مصممة للتوصية بالهدايا ومساعدة المستخدمين في العثور على المزيد من المنتجات ذات الصلة.

وتزودك توصيات البحث التوليدي الجديدة بمجموعة من أفكار الهدايا والنظرات العامة في فئات مختلفة، بناءً على استعلامك الأصلي.

وقالت جوجل: “تستطيع البحث عن هدايا مناسبة للطهاة المنزليين في حال كنت تبحث عن هدية لطاهي ولا تعرف من أين تبدأ. يعرض البحث مجموعة واسعة من الفئات الفرعية لاستكشافها مع خيارات من العلامات التجارية الكبيرة والصغيرة، وما عليك سوى النقر على إحدى الفئات لتصفح خيارات الهدايا القابلة للتسوق واختيار منتج للشراء”.

وصممت جوجل الميزة الجديدة بصفتها نقطة انطلاق لاستكشاف الويب، إذ تشاهد روابط لمحتوى مفيد من الناشرين، ويمكنك النقر بسهولة للوصول إلى موقع الويب من أجل معرفة المزيد حول فئة المنتج أو الهدية.

وتعرض الشركة المزيد من الروابط، مع روابط لمجموعة واسعة من المصادر، مما يوجد فرصًا جديدة لاكتشاف المحتوى. وتستمر إعلانات البحث وإعلانات التسوق في الظهور في الشرائح الإعلانية الخاصة عبر جميع أنحاء الصفحة.

وتوفر التوصيات المحددة طريقة جيدة للعثور على أفكار الهدايا ذات الصلة، استنادًا إلى المزيد من المطالبات الحوارية.

وأضافت جوجل أيضًا ميزة جديدة إلى تجربة البحث التوليدي SGE تتيح لك تصور ما تبحث عنه بشكل أفضل والعثور عليه. وقالت الشركة: “تحصل قريبًا على خيار إنشاء صور واقعية مستوحاة من الكلمات التي تبحث عنها وتسوق المنتجات المطابقة لتلك الصور عندما تبحث عن الملابس”.

وتستطيع إنشاء صور مرئية لما تريد باستخدام أدوات صور الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة من جوجل، ويمكنك أيضًا إدخال مطالبات تخصيص إضافية من أجل تحسين الصور المعروضة بشكل كبير، وترى قائمة قابلة للتمرير بالمنتجات المطابقة المتعلقة بالمرئيات المولدة لكي تتمكن من شرائها.

وتعد هذه الميزة بمنزلة طريقة مفيدة من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي بصفته عنصرًا مكملًا للوصول إلى المنتج الفعلي الذي تريده.

وتوسع جوجل مزايا التجربة الافتراضية الجديدة لتشمل قمصان الرجال، التي تزودك بأمثلة لكيفية ظهور الملابس المختلفة عبر عارض أزياء متوافق مع مقاسك وأبعادك.

ويساعدك ذلك في الحصول على فكرة أفضل عن الشكل الذي قد يبدو عليه قميص ما عليك، مع أن النتائج قد تختلف في هذا الصدد.

وتعد هذه الإضافات مفيدة وتساعد في زيادة إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة بحث جوجل، إذ يتجه المزيد من الأشخاص إلى الأدوات الأخرى، مثل ChatGPT، لإجراء المزيد من عمليات البحث التحادثية والدلالية.