أبرز مزايا هاتف Poco C65 الجديد من شاومي

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي الجديد Poco C65 في مطلع شهر نوفمبر الجاري، وهو من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ويُعدّ الإصدار التالي من هاتف Poco C55 الذي أطلقته الشركة مطلع العام الجاري مع تحسينات في بعض المواصفات.

يشترك هاتف Poco C65 الجديد مع الإصدار السابق Poco C55 في المعالج وسعة البطارية، ولكنه يأتي مع مواصفات مُحسّنة فيما يتعلق بسعة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين وسرعة الشحن. ويمتاز Poco C65 الجديد أيضًا بكاميرات مُحسنة مقارنة بكاميرات Poco C55.

وفيما يلي، سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Poco C65 الجديد من شاومي:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Xiaomi Poco C65 بتصميم بسيط، ويضم في الجهة الخلفية إطارًا مستطيل الشكل يغطي الجهة العلوية، وبداخله عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة رأسيًا في الجهة اليُسرى، وفي الجهة اليُمنى تظهر كلمة Poco.

يمتاز هاتف شاومي بأنه نحيف وخفيف الوزن، إذ يبلغ سُمكه 8.1 مم، ويزن 192 جرامًا. ويضم هذا الهاتف منفذين لشريحة الاتصال SIM، ومنفذًا للشحن من نوع USB-C، ومنفذًا للسماعات السلكية بقياس يبلغ 3.5 مم، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والبنفسجي.

أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فيضم هاتف شاومي Poco C65 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.74 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1600 بكسل، وبكثافة قدرها 260 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع تصل ذروته إلى 600 شمعة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass) لحمايتها.

الكاميرا:

يضم هاتف شاومي Poco C65 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية HDR، ووضع البورتريه، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي Poco C65 بمعالج (MT6769Z Helio G85) من MediaTek الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G52 MC2).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي الخاصة بطُرز POCO. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يحتوي هاتف Xiaomi Poco C65 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 23 ساعة من بث مقاطع الفيديو، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Xiaomi Poco C65 بسعر يبدأ من 135 دولارًا أمريكيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Poco C65 من شاومي: