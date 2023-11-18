آبل تواجه انتكاسات في تطوير شريحة المودم

تواجه آبل مشكلات في محاولة تطوير شريحة مودم داعمة لشبكات الجيل الخامس لتحل محل شريحة المودم الداعمة لشبكات الجيل الخامس من كوالكوم في أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

واستحوذت الشركة المصنعة لهواتف آيفون في عام 2019 على غالبية قطاع أجهزة المودم من شركة إنتل وبدأت ببذل جهد جاد من أجل تطوير أجهزتها للمودم، مع أن المشروع عانى من انتكاسات متعددة.

ولا تزال آبل على بعد سنوات من إنشاء شريحة مودم قادرة على توفير أداء جيد أو أفضل من شرائح مودم كوالكوم المنافسة.

وأرادت آبل في البداية أن تكون شريحتها للمودم جاهزة بحلول عام 2024 للاستخدام، وهو هدف لم يكن من الممكن تحقيقه، ويشير التقرير الآن إلى أن الشركة لن تستطيع الوفاء بالجدول الزمني الممتد لإطلاقها في ربيع عام 2025 شريحة المودم الجديدة.

واضطرت الشركة إلى تأجيل إطلاق شريحة المودم حتى نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026، ولا تزال آبل تخطط لتقديم التكنولوجيا في إصدار iPhone SE ذو السعر المنخفض.

ويوضح التقرير أن تطوير شريحة المودم لا يزال في مراحله الأولى، وقد تتخلف الشريحة لسنوات عن شريحة كوالكوم المنافسة.

ويفتقر أحد الإصدارات الخاضعة للتطوير إلى دعم التقنية السريعة mmWave، كما واجهت آبل أيضًا مشكلات مع التعليمات البرمجية الخاصة بشركة إنتل التي كانت تعمل معه.

واحتاجت الشركة إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية، وقد تسببت إضافة مزايا جديدة في تعطيل المزايا الحالية، بالإضافة إلى أنه يجب على الشركة أن تحرص على عدم انتهاك براءات اختراع كوالكوم أثناء تطوير الشريحة.

ونقل التقرير عن أحد موظفي الشركة قوله: “لا يزال من غير المفهوم بالنسبة لي سبب أخذنا لمشروع فاشل من إنتل وتوقع نجاحه بطريقة ما”، ويشير التقرير إلى أن مجموعة تقنيات الأجهزة التابعة للشركة ممتدة عبر العديد من المشاريع، مما يؤدي إلى صعوبة حل الأخطاء.

وظهر في عام 2017 استياء آبل من كوالكوم، وذلك عندما رفعت دعوى قضائية ضدها بسبب تحصيلها غير العادل للرسوم مقابل تقنيات لا علاقة لها بها، وكانت آبل ترى أن كوالكوم تفرض رسومًا باهظة مقابل تقنية شرائح المودم.

واستغنت آبل مع تشكيلة آيفون 11 عن شريحة مودم كوالكوم، وزودت أجهزة آيفون بشريحة مودم إنتل، مع أن العلاقة بين آبل وإنتل لم تدم طويلًا.

وأرادت آبل بعد إطلاق ‌آيفون 11 الاستمرار في استخدام شريحة مودم إنتل في هاتف آيفون الأول الداعم لشبكات الجيل الخامس، مع أن إنتل لم تتمكن من تصنيع شريحة مودم داعمة لشبكات الجيل الخامس تتوافق مع معايير آبل.

واضطرت آبل إلى تسوية نزاعها القانوني مع كوالكوم، وأسقطت جميع الدعاوى القضائية، ووقعت الشركتان عقدًا جديدًا. وتغطي الصفقة مع كوالكوم إطلاق هواتف آيفون في الأعوام 2024 و2025 و2026.

وتواصل آبل تطوير شريحة المودم لأنها حريصة على إنهاء صفقتها مع كوالكوم، وقد تكون شريحة المودم الأولى من آبل بمنزلة شريحة مستقلة، مع أن الشركة تأمل في تطوير شريحة SoC من أجل الاستغناء عن الموردين، مثل برودكوم، والحصول على المزيد من التحكم في تطوير المكونات.