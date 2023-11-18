آبل تقرر إيقاف إعلاناتها على منصة إكس

أوقفت شركة آبل أنشطتها الإعلانية على منصة إكس، تويتر سابقًا، اعتراضًا منها على تصريحات أدلى بها مالك المنصة، إيلون ماسك، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع أكسيوس الإخباري.

وأفاد التقرير بأن آبل ترى تصريحات ماسك “معادية للسامية”، حيث أبدى الملياردير الأمريكي تأييده لمنشور يقول إن “المجتمعات اليهودية تدعم كراهية البيض”.

ولاقت تصريحات ماسك اعتراضاتٍ واسعة دفعت البيت الأبيض إلى إصدار بيانٍ لاستنكارها، في حين طالبت مجموعات ضغط يهودية الشركات الأمريكية الكبرى مثل آبل وأمازون وديزني بإيقاف إعلاناتها على منصة إكس، وفقًا للتقرير.

وكانت آبل قد أوقفت إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس، تويتر آنذاك، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ثم أعادتها لاحقًا بعد مفاوضات مع ماسك.

وتشير تقديرات صحفية إلى أن آبل تنفق سنويًا نحو 100 مليون دولار أمريكي على إعلاناتها في منصة منصة إكس.

وكان الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، قد صرح في سبتمبر/ أيلول الماضي بأن شركته تقيم “بشكل مستمر” ما إذا كان ينبغي عليها شراء الإعلانات على منصة إكس بعد استئناف نشاطها الإعلاني فيها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة IBM أعلنت أيضًا أنها ستوقف إعلاناتها في منصة إكس، كما ألغى الاتحاد الأوروبي خططه الإعلانية في المنصة.

وتواجه إكس اتهامات بنشر المحتوى الذي “يحض على الكراهية”، في حين يرى إيلون ماسك أن منصته تدافع عن حق المستخدمين في التعبير عن آرائهم.