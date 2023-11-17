هواتف أوبو وريلمي تدعم الربط مع حواسيب ويندوز
أجهزة محمولة

هواتف أوبو وريلمي تدعم الربط بحواسيب ويندوز

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أعلنت مايكروسوفت توسيع نطاق دعم برنامج ربط الهواتف الذكية بحواسيب ويندوز “Link to Windows” ليشمل منتجات ريلمي وأوبو بالإضافة إلى ون بلس.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت برنامج Link to Windows منذ فترة طويلة، إلا أنه ظل داعمًا لبعض منتجات سامسونج وهونر على نحو حصري.

ويتيح البرنامج العديد من المزايا لمالكي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد، ومنها مزامنة الرسائل والمكالمات والإشعارات مع الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 أو 11.

ويتيح البرنامج مزايا أخرى مهمة مثل نقل الملفات بسهولة، والوصول إلى الصور ونقلها بين الحواسيب والهواتف بنظام أندرويد.

ويمكن تحميل تطبيق Link to Windows مجانًا من متجر جوجل بلاي، وسيكون بإمكان مالكي أجهزة ريلمي وأوبو وون بلس الاستفادة من كافة مزايا التطبيق عند الربط بحواسيب ويندوز بعد تحديثها إلى أنظمة OxygenOS 14 و ColorOS 14 التي ستصدر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

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ويمكن ربط الهواتف بسهولة بحواسيب ويندوز عبر البرنامج من خلال مسح رمز القراءة السريعة QR Code الذي يظهر على الشاشة.

ويستطيع المستخدمون استقبال الإشعارات والرسائل والمكالمات على الحاسوب مباشرةً دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو إلغاء قفله.

وبجانب التكامل العميق مع نظام ويندوز، ستتيح تحديثات OxygenOS 14 و ColorOS 14 لأجهزة ريلمي وأوبو وون بلس مزايا أخرى مثل تحسين الأداء ورفع كفاءة الذاكرة العشوائية وتحسينات في الواجهة والخصوصية، علمًا بأن تلك التحديثات مبنية على نظام أندرويد 14 الجديد.

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