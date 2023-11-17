لوسيد تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Gravity

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد عن Gravity، وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل ذات السبعة مقاعد مع مدى نظري يتفوق على المنافسين، مثل Model X من تسلا و Ocean من Fisker و R1S من Rivian.

وتستند Gravity إلى المنصة نفسها لسيارة الشركة الأخرى الوحيدة Air. وتعد هذه السيارة الجديدة؛ الدخول الأول للشركة، الواقع مقرها في كاليفورنيا، إلى سوق سيارات الدفع الرباعي المربحة والشديدة التنافسية.

وتشير لوسيد إلى أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تتميز بمدى يصل إلى 700 كم، وتتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في أقل من 3.5 ثوانٍ.

ويبلغ سعرها المبدئي أقل من 80 ألف دولار، ومن المتوقع في أواخر عام 2024 أن تدخل حيز الإنتاج.

ويبدو المشهد مختلفًا بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما شوقت الشركة للمرة الأولى لإمكانية إنتاجها سيارةَ دفع رباعي كهربائية.

ويشهد سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في هذا الوقت منافسة شديدة، مع عروض من أودي ومرسيدس وكاديلاك وبي إم دبليو.

ويشير الخبراء إلى نهاية عصر التبني المبكر للمركبات الكهربائية، وأن السيارات ذات الأسعار المعقولة أصبحت مطلوبة بشدة.

وتلقت السيارة الكهربائية الأولى للشركة Air تقييمات إيجابية، مع أن الطلب هذا العام تراجع، مما أجبر شركة صناعة السيارات على خفض الأسعار مع تخفيض توجيهات الإنتاج.

وقد تساعد Gravity الشركة في استعادة موطئ قدمها في صناعة السيارات الكهربائية التي تشهد منافسة متزايدة، إذ تتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ببعض الصفات الجديرة بالملاحظة، ومنها التصميم المنخفض مع ذيل رياضي من الخلف.

ويعد هذا التصميم الديناميكي الهوائي بمنزلة عامل يساهم في مدى البطارية، كما تتميز Gravity بمجموعة نقل الحركة الصغيرة مع محركات كهربائية ومعمارية كهربائية بقدرة تبلغ 900 فولط، مما يجعلها قادرة على حمل حمولة بوزن يبلغ 860 كغ، إلى جانب قدرتها على سحب ما يصل وزنه إلى 2700 كغ.

وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 320 كم بعد نحو 15 دقيقة من شحنها باستخدام شاحن سريع بقدرة تبلغ 350 كيلو واط.

وتؤكد لوسيد الرحابة ومساحة الشحن بصفتها نقاطًا فريدة من نوعها مع Gravity، إذ يمكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث بشكل مسطح للكشف عن مساحة تخزين واسعة تبلغ ثلاثة أمتار مكعبة.

وتهيمن شاشتان رئيسيتان على المقصورة الداخلية، الأولى هي شاشة منحنية بقياس قدره 34 بوصة تطفو فوق عجلة القيادة المعاد تصميمها وتعمل بصفتها لوحة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه، والثانية موجودة في وحدة التحكم المركزية يمكن طيها للكشف عن مساحة تخزين إضافية.

وتحتوي Gravity على الجيل التالي من النظام التشغيلي الخاص بشركة لوسيد القابل للتحديث عبر الهواء.

وتتضمن السيارة مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز الرفاهية، مثل Lucid Sanctuary، التي تصفها لوسيد بأنها مجموعة من التجارب المصممة لإضفاء الهدوء أثناء التنقل، و Lucid Spaces، التي تحول المقصورة إلى واحة هادئة، مما يغمر السائقين بالأجواء الهادئة لمواقع مختلفة، مثل بحيرة تاهو.