كوالكوم تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف المتوسطة الأسعار

أعلنت كوالكوم معالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي يجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الهواتف المتوسطة الأسعار، مع وصول الأجهزة في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يُستخدَم المعالج في هواتف هونر وفيفو وغيرها من الشركات المصنعة.

ويأتي الكشف عن Snapdragon 7 Gen 3 بعد أسابيع من إعلان الشركة معالجها الجديد Snapdragon 8 Gen 3 الذي يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي للهواتف الرائدة.

ودافعت كوالكوم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الجهاز بصفته الميزة الرئيسية التي تميز هواتف عام 2024 المزودة بالمعالجات الحديثة من Snapdragon.

ويتيح Snapdragon 8 Gen 3 مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل استخدام Stable Diffusion لإنشاء صور جديدة من المطالبات وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية.

ويتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الجهاز بمزايا مقارنةً بالحلول المستندة إلى السحابة، إذ يوفر زمن وصول قليل لأنه لا يحتاج إلى إرسال استعلامات إلى الخوادم والحصول على إجابات منها.

كما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الجهاز يراعي المعلومات الشخصية، مثل الأنماط السلوكية، نظرًا إلى أنه لا يخرج البيانات خارج الجهاز، ويعمل في المناطق التي لا تحتوي على إشارات خلوية، ويساعد أيضًا في الخصوصية والأمان لأنه يتعامل مع المهام محليًا.

ويحتوي معالج Snapdragon 7 Gen 3 على تحسينات أخرى مقارنةً بسابقه؛ إذ يتضمن وحدة معالجة عصبونية متطورة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب ميزة الصوت المكاني مع تتبع الرأس.

ويعد Snapdragon 7 Gen 3 أسرع بنسبة قدرها 15 في المئة مقارنةً بمعالج Snapdragon 7 Gen 2، ويتميز بكفاءة فضلى في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 20 في المئة ويدعم ميزة الشحن السريع للبطارية الفارغة من 0 في المئة إلى 50 في المئة من سعتها خلال خمس دقائق.

ولا يزال Snapdragon 7 Gen 3 يستخدم وحدات المعالجة المركزية Kyro التي استخدمتها الشركة سابقًا في معالجات الهواتف الرائدة، مع أن العام المقبل قد يشهد تعزيزًا في الأداء والكفاءة إذا استبدلتها الشركة بوحدات المعالجة المركزية الجديدة Oryon الموجودة في معالج Snapdragon X Elite.

وقالت كوالكوم: “تُوفّر مكونات Snapdragon 7 Gen 3 تطورات شاملة لتحفيز الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز”، ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي.