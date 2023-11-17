كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Optiq

كشفت كاديلاك عن نموذج جديد من السيارات الكهربائية يسمى Optiq، الذي تشير إلى أنه يعد بمنزلة نقطة دخول لمجموعة السيارات الكهربائية الخاصة بشركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وتعد سيارة Lyriq البالغة قيمتها 64 ألف دولار بمنزلة الخيار الرخيص للسيارات الكهربائية في السابق لدى شركة صناعة السيارات، ونتيجة لذلك قد تأتي سيارة الكروس أوفر الصغيرة الحجم Optiq بسعر أقل من 60 ألف دولار، مع أن الشركة لم تعلن أي تفاصيل في هذا الصدد.

ولم تقدم كاديلاك أي تفاصيل بخصوص المواصفات الرئيسية، مثل مدى البطارية والأبعاد وخيارات مجموعة نقل الحركة، مثل إذا كان لديها معيار الدفع الرباعي وسرعة الشحن والمزيد.

ومن المحتمل أن تبني الشركة Optiq بالاعتماد على منصة السيارة الكهربائية Ultium من جنرال موتورز.

وتحتوي السيارة على لمسات تصميمية من السيارات الكهربائية الأخرى الخاصة بشركة صناعة السيارات، ومنها سيارة Celestiq الفائقة الفخامة، ولها مقابض أبواب مسطحة تقريبًا.

ولا تساعد الصور في مقارنة حجم Optiq مع حجم Lyriq. وتأتي Lyriq من ناحية الحجم الإجمالي للسيارة بين سيارات الدفع الرباعي XT5 و XT6 الخاصة بشركة صناعة السيارات.

وتتطابق قاعدة عجلات Lyriq أيضًا مع قاعدة عجلات Chevy Blazer الكهربائية بقياس 121.8 بوصة، وكلاهما لهما أبعاد مماثلة.

وتعد هذه رابع سيارة كهربائية للعلامة التجارية المملوكة لشركة جنرال موتورز، إذ كانت السيارة الكهربائية الأولى من كاديلاك هي Lyriq، تليها سيارة Celestiq بسعر يزيد عن 300 ألف دولار، والنسخة الكهربائية بالكامل من سيارة Escalade التي يبدأ سعرها من نحو 130 ألف دولار.

ومن المتوقع في وقت مبكر من العام المقبل طرح Optiq للبيع في الولايات المتحدة، كما من المتوقع أن تباع السيارة في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا وربما أسواق أخرى.

وأكد متحدث باسم كاديلاك أن العلامة التجارية لا تزال تخطط بحلول عام 2030 لتقديم السيارات الكهربائية فقط، بغض النظر عن الطلب الأبطأ من المتوقع على المركبات، في حين أوضحت جنرال موتورز أنها تهدف بحلول عام 2035 إلى تقديم السيارات الكهربائية فقط.

وكانت جنرال موتورز أبطأ بكثير من المتوقع في طرح السيارات الكهربائية وإنتاجها، إذ عانت الشركة من مشاكل سلسلة التوريد وقضايا تكثيف إنتاج خلايا البطاريات المحلية.

وباعت كاديلاك حتى شهر سبتمبر أقل من 5400 سيارة Lyriq، وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها توسع مبيعات السيارات الكهربائية إلى أستراليا ونيوزيلندا، بدءًا بنسخة Lyriq ذات المقود الأيمن.