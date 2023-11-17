جوجل تخفف القيود المفروضة على أدوات منع الإعلانات

نشرت جوجل جدولًا زمنيًا محدثًا للإصدار الأحدث من مواصفات إضافات متصفح كروم Manifest V3، وذلك بعد أن واجه الإصدار الحالي Manifest V2 انتقادات بسبب القيود المفروضة على أدوات منع الإعلانات.

وأعلنت جوجل أنها تواصل الانتقال إلى Manifest V3 مع بعض التغييرات الرئيسية، وذلك بعد أن أوقفت في العام الماضي التحديث مؤقتًا.

وتشمل التغييرات “الدعم المحسّن لتصفية المحتوى” لواجهة برمجة التطبيقات Declarative Net Request التي تستخدمها إضافات منع الإعلانات.

واقترحت جوجل سابقًا وضع قيود على وظائف واجهة برمجة التطبيقات هذه لأسباب أمنية، مما قد يؤثر في فعالية أدوات منع الإعلانات عبر جميع المتصفحات المستندة إلى Chromium، بما في ذلك كروم وإيدج.

وعارض المطورون والمدافعون عن الخصوصية هذا التغيير، حتى أن متصفح فايرفوكس طور حلًا بديلًا للقيود الواردة.

وتواصل جوجل الآن إيقاف Manifest V2 وتعطل تلقائيًا في شهر يونيو 2024 إضافات Manifest V2 في متصفحات المستخدمين.

ولن يتمكن المستخدمون بحلول ذلك الوقت من تنزيل إضافات Manifest V2 من سوق كروم الإلكتروني.

وحظيت التغييرات حتى الآن باستجابة إيجابية من أندريه ميشكوف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في خدمة منع الإعلانات AdGuard.

وقال ميشكوف في تدوينة: “تسمح التغييرات لأدوات منع الإعلانات بتقديم جودة التصفية نفسها تقريبًا التي أظهروها مع Manifest V2”.

في حين يشير أليكسي مياجكوف، كبير موظفي التكنولوجيا في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إلى أن Manifest V3 يضع قيودًا غير ضرورية على المطورين.

وقال مياجكوف: “تعد هذه التغييرات مفيدة، مع أنها تعديلات على نظام محدود التصميم. تظل المشكلة الكبيرة كما هي، إذ يخسر المستخدمون ويفوز المتتبعون إذا لم تتمكن الإضافات من الابتكار. نعتمد جميعًا على جوجل من أجل مواصلة تطوير واجهة برمجة التطبيقات لمواكبة المعلنين والمتتبعين”.

ويوضح التغيير أن جوجل تحاول تخفيف القيود المفروضة على أدوات منع الإعلانات، مع أن الشركة لم تكن في الآونة الأخيرة داعمة لمثل هذه الأنواع من الإضافات.

وأطلقت منصة يوتيوب في الشهر الماضي حملة عالمية ضد أدوات منع الإعلانات، إذ منعت بعض المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء تشغيل الإضافات.