إكس تطرح إصدار الويب من أداتها للبحث عن الوظائف

تواصل منصة إكس طرح التعديلات والتحديثات، ومنها الميزة الجديدة للبحث عن الوظائف، التي توفر طريقة بسيطة للبحث في جميع الوظائف التي تدرجها المؤسسات حاليًا في التطبيق.

وأصبحت الآن أداة البحث عن الوظائف المشابهة لمنصة لينكدإن متاحة عبر موقعها الإلكتروني.

وأطلقت المنصة في شهر أغسطس نسخة تجريبية من الميزة للمستخدمين المعتمدين، مع أن إصدار الويب من الأداة متاح الآن للجميع عبر إكس.

ويبدو أن ميزة البحث عن الوظائف مملوءة بالوظائف المتاحة في العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها تلك التي يديرها إيلون ماسك. وتوجد حاليًا وظائف مدرجة لكل من سبيس إكس وتسلا ونيورالينك، بالإضافة إلى مشروع ماسك الحديث xAI.

ووعد ماسك سابقًا بمنافسة لينكدإن، مع أن أداة البحث عن الوظائف تبدو في الوقت الحالي بسيطة جدًا. ويستطيع المستخدمون تصفح قوائم الوظائف وأوصافها، مع توجيههم إلى مواقع خارجية لإكمال الطلب، حتى بخوص الوظائف في إكس.

وتعد ميزة البحث الجديدة عن وظيفة في إكس واضحة جدًا، إذ يدخل المستخدم الكلمة الرئيسية وموقع الوظيفة التي يبحث عنها، وتمنحه أداة البحث قائمة بجميع إعلانات الوظائف التي تطابق تلك المصطلحات.

ويمكن للمستخدمين الجمع بين المصطلحات لتحسين البحث بشكل كبير، في حين تحتوي كل وظيفة أيضًا على زر “قدم الآن”، الذي ينقلك المرشح إلى موقع العلامة التجارية ذات الصلة لمتابعة عملية التقديم.

وتتاح إمكانية إدراج الوظائف للعلامات التجارية التي اشتركت في حزمة التحقق للمؤسسات البالغة قيمتها ألف دولار أمريكي شهريًا. وأفادت إكس في شهر سبتمبر أن مئات الشركات قد أدرجت وظائف في التطبيق.

وكانت الشركة تختبر بطاقات الوظائف من أجل نشر المنشورات الفردية بسهولة كبيرة عبر المنصة، إذ هناك دلائل على أن الشركة لديها خطط طموحة للمزايا الموجهة نحو الحياة المهنية في التطبيق الشامل.

وحدثت إكس سابقًا سياساتها للخصوصية من أجل ملاحظة أنها قد تجمع بيانات تتعلق بتاريخ توظيف المستخدمين من أجل طلبات العمل والتوصيات. وقد يشير هذا إلى نوع ما من مزايا التوظيف بخصوص منصة إكس أو مزايا أخرى متقدمة للعثور في المستقبل على وظيفة.