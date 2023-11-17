أمازون تبيع السيارات عبر الإنترنت للمرة الأولى

أعلنت أمازون صفقة مع شركة هيونداي تسمح للوكلاء في النصف الثاني من عام 2024 ببيع السيارات عبر الموقع للمرة الأولى، وتتبعها في وقت لاحق من هذا العام علامات تجارية أخرى.

وكان بإمكان العملاء في السابق مشاهدة صالات عرض السيارات ومقارنة الأسعار عبر أمازون، مع أنه لم يكن بإمكانهم شراء سيارة فعليًا.

ويتغير هذا الأمر في العام المقبل عندما يبدأ العديد من وكلاء هيونداي بإدراج نماذج للبيع عبر الموقع.

ويستطيع العملاء مشاهدة السيارات عبر الموقع وإجراء عملية شراء باستخدام طرق الدفع المفضلة لديهم.

ويسمح قسم مبيعات السيارات في أمازون للعملاء بالتسوق من أجل شراء السيارات في منطقتهم بناءً على مجموعة من التفضيلات، ومنها الطراز والشكل واللون والمزايا.

ويستطيع العميل بعد ذلك اختيار استلام السيارة من وكيل قريب أو تسليمها إلى منزله في الوقت الذي يناسبه.

ويظل وكيل هيونداي المحلي هو البائع للمركبة، إذ تلعب أمازون دور الوسيط بين العميل والوكيل.

ومن غير الواضح إذا كانت الشركة تتناقش مع شركات صناعة السيارات الأخرى لإدراج سياراتها عبر الموقع.

وقالت أمازون في تدوينة: “توفر تجربة التسوق الجديدة هذه طريقة أخرى للتجار لبناء الوعي باختياراتهم وتوفير الراحة لعملائهم”.

وتتحرك أمازون ببطء نحو مجال السيارات، إذ تقدم صالات عرض افتراضية لعلامات تجارية معينة وأدوات لمقارنة الأسعار.

كما يمكنك أيضًا شراء قطع غيار وإكسسوارات معينة للسيارات من خلال الموقع.

ويتاح المساعد الصوتي أليكسا من أمازون في سيارات هيونداي بدءًا من عام 2025 بصفته جزءًا من الصفقة، وتستخدم هيونداي AWS للخدمات السحابية.

ويكره الناس عادةً شراء السيارات، إذ تظهر معظم الدراسات الاستقصائية أن تجربة بيع السيارات تتصدر قوائم الإحباطات لدى الأشخاص.

وساعدت تسلا في انتشار إستراتيجية المبيعات القائمة على بيع المنتجات الاستهلاكية مباشرةً إلى العملاء بدلًا من بيعها من خلال تجارب التجزئة والجملة، إذ يشتري الأشخاص سياراتهم مباشرةً من خلال موقع الشركة عبر الويب.

وتمتلك 48 ولاية في الولايات المتحدة قوانين تحد أو تمنع الشركات المصنعة من بيع المركبات مباشرة للمستهلكين، مع أن هذا الأمر بدأ سابقًا يتغير بفضل شعبية تسلا.

وليس لدى تسلا وكلاء مستقلون، مع أن جمعيات الوكلاء في ولايات متعددة رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد تسلا لمنع الشركة من بيع السيارات.

وتتجنب صفقة أمازون مع هيونداي هذه المشكلة من خلال ضمان بقاء التجار جزءًا مهمًا من العملية. ويسمح معظم التجار للعملاء بتصفح السيارة وشرائها من خلال مواقعهم الإلكترونية، ويساعد وجود أمازون بصفتها منصة إضافية تضم ملايين العملاء يوميًا في تسهيل العملية.