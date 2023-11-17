آبل تعتزم دعم رسائل RCS في هواتف آيفون .. عاجل

أعلنت شركة آبل رسميًا أنها تخطط لدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية RCS في هواتف آيفون خلال العام المقبل.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي للشركة في تصريحات أخيرة، فإن رسائل RCS ستعمل مع تطبيق آبل للرسائل iMessage، الذي سيظل يمثل “أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا” لعملاء آبل.

وسيكون بالإمكان تبادل رسائل RCS بين هواتف أندرويد وآيفون بسهولة ودون تعقيدات بعد دخول قرار آبل حيز التنفيذ.

وتُعد رسائل RCS بديلًا لرسائل SMS و MMS التقليدية، وهي تعمل عبر شبكات واي فاي أو البيانات الخلوية، وتتيح إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، ورسائل صوتية، وملفات بأحجام كبيرة، وتدعم الوجوه التعبيرية، ومؤشرات كتابة الرسائل، مع تشفير أفضل، وغيرها من المزايا.

وبدأت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، التي تُعرف اختصارًا باسم GSMA، تطوير بروتوكول رسائل RCS منذ سنوات طويلة، وتبنتها شركات كبرى مثل جوجل وسامسونج وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، إلا أن آبل كانت رافضة لدعمها في هواتف آيفون مع وجود تطبيق iMessage الموجود حصريًا في أجهزتها، والاكتفاء بدعم بروتوكولات المراسلة القديمة مثل SMS.

وشنت شركتا جوجل وسامسونج حملات دعائية وضغوطًا إعلامية كبيرة على شركة آبل خلال الآونة الأخيرة لدفعها إلى تبني دعم بروتوكول الرسائل الجديد في أجهزتها.

وزعمت جوجل أن شركة آبل مسؤولة عن جميع المشكلات التي يواجهها مستخدمو أندرويد وآيفون عند إرسال الرسائل إلى بعضهم، ومنها غياب التشفير وتعطل مجموعات الدردشة وانخفاض جودة مقاطع الفيديو والصور وغيرها.

وكان الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، قد صرح في سبتمبر/ أيلول من عام 2022 الماضي بأن دعم رسائل RCS لا يمثل أولوية للشركة، وأنها ليست ميزة يطالب بها مستخدمو آيفون.

ويرى مراقبون أن قرار آبل يأتي في ضوء دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع آبل إلى فتح تطبيق iMessage وتبني رسائل RCS.