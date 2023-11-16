آبل تدرس إضافة نظام تبريد جديد في هواتف آيفون 16 القادمة
أجهزة محمولة

آبل تدرس إضافة نظام تبريد جديد في هواتف آيفون 16 القادمة

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تدرس شركة آبل اعتماد نظام تبريد جديد معتمد على مادة الجرافين الكربونية لهواتف آيفون 16 العام المقبل.

وكانت هواتف آيفون 15 برو الجديدة قد عانت من مشكلة الحرارة الزائدة بعد طرحها بفترة وجيزة، وقد اعترفت آبل لاحقًا بالمشكلة، إلا أنها ألقت باللوم على تطبيقات خارجية في التسبب بها، وأصدرت تحديثًا للنظام لمعالجتها.

ومع أن آبل حلت المشكلة، تشير تسريبات أخيرة إلى أنها تبحث تحسين نظام التبريد في هواتف آيفون القادمة، عبر إدراج آلية تبديد حراري معتمدة على مادة الجرافين لحل أي مشاكل متعلقة بالتبريد قد تظهر في المستقبل، كما تدرس الشركة إمكانية تغليف بطارية إصدارات برو على وجه الخصوص بغلاف معدني للمساعدة في توصيل الحرارة وتبديدها.

ومن شأن نظام الجرافين الذي قد تبدأ شركة آبل باستخدامه أن يساعد في تبديد الحرارة بكفاءة، مما سيسمح لهواتف آيفون بالعمل على النحو الأمثل دون توليد حرارة زائدة، أو الاضطرار إلى خفض أداء المعالج.

ويتمتع الجرافين بتوصيل حراري عالٍ بدرجة تفوق النحاس المستخدم حاليًا في المبددات الحرارية لهواتف آيفون.

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وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل قد تعتمد على تقنية “تبريد غرفة البخار” في هواتف آيفون مستقبلًا، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وللمقارنة، فإن سامسونج تعتمد بالفعل على تقنية “تبريد غرفة البخار” في سلسلة هواتف جالاكسي S23 الراقية، بالإضافة إلى إصدار S23 FE الأرخص ثمنًا، كما استخدمت ألواح الجرافيت في إصدارات جالاكسي S22.

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