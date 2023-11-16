Minisforum تقدم أقوى حاسوب صغير الحجم EliteMini UM780 XTX

كشفت MINISFORUM عن واحد من أقوى الحواسيب المكتبية صغير الحجم UM780 XTX، المزود بأحدث قطع الهاردوير لتقديم أداء قوي.

من مزايا حاسوب UM780 XTX قدومه بتحسينات داخلية وخارجية مقارنة مع الإصدار السابق وتعمل هذه التحسينات على رفع مستوى الموثوقية وقابلية التوسعة والتخصيص وسهولة الاستخدام للنظام كليًا. ومن هذه التحسينات: تحسين نظام التبريد، وقاعدة الحاسوب، وتأثيرات إضاءة RGB، ودعم منفذ OCulink، ومنافذ Ethernet المزدوجة، ومنفذي USB4.

من ناحية قوة المعالجة، يتميز حاسوب MINISFORUM UM780 XTX بالمعالج المركزي AMD Ryzen 7 7840HS مع ثمانية نوى و16 خيطًا بتردد يصل إلى 5.10 جيجاهرتز، مما يوفر للمستخدمين قدرات حوسبة متميزة.

ولتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية، يوفر حاسوب UM780 XTX نمطين من التشغيل: الوضع المتوازن (54 واطا) ووضع الأداء (70 واطا).

بالنسبة لوحدة المعالجة الرسومية المدمجة AMD Radeon 780M نلاحظ أنها تقدم أداءً سلسًا لمعالجة الرسوميات، وتدعم تخصيص ذاكرة VRAM لتضع حاسوب UM780 XTX كواحد من أقوى الحواسيب في سوق أجهزة الحاسوب الصغيرة الحجم المزودة بوحدة المعالجة الرسومية المدمجة.

فيما يتعلق بالذاكرة، يدعم حاسوب UM780 XTX ذاكرة DDR5 بحجم قدره 96 جيجابايت (قطعتين كل واحدة بحجم قدره 48 جيجابايت) ثنائية القناة بتردد 5600 ميجاهرتز، وهو تحسن كبير مقارنة بالإصدار السابق لحاسوب MINISFORUM الذي كان مزودا فقط بذاكرة بحجم 64 جيجابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين ذوي متطلبات الذاكرة العالية.

لضمان تبريد فعال لوحدة المعالجة المركزية، طبقت MINISFORUM أنابيب التبريد النحاسية كقاعدة أساسية لامتصاص الحرارة في حاسوب UM780 XTX، مما يقلل درجات الحرارة على نحو فعال ويعزز من استقرار النظام.

كما جُهز UM780 XTX بمنفذي إيثرنت 2.5G RJ45 مما يسمح بتجميع الشبكة وإمكانية استخدامه كجهاز توجيه.

فيما يتعلق بواجهات العرض، يوفر حاسوب UM780 XTX منفذ HDMI 2.1 ومنفذ DP1.4، مما يدعم إجمالي 4 شاشات عرض متزامنة. تعتبر واجهة DP ملائمة خاصة لشاشات العرض ذات معدل التحديث العالي، مما يلبي متطلبات المستخدمين الذين لديهم أجهزة عرض متعددة.

علاوة على ذلك، يوفر حاسوب UM780 XTX واجهة OCulink ويتضمن محول M.2 إلى OCulink، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع قدرات المعالجة الرسومية من خلال تزويده ببطاقة رسومية منفصلة مستقلة (مثل بطاقة RTX 4090) أو توصيل أجهزة أخرى عالية السرعة. (يتطلب استخدام واجهة OCulink استخدام منفذ M.2 واحد، والحاسوب مزود بمنفذي M.2 2280 PCIe4.0 SSD).

من ناحية التصميم، يتميز حاسوب UM780 XTX بغطاء علوي مغناطيسي وإضاءة RGB خلفية. يسهل تصميم الغطاء العلوي المغناطيسي من عملية فتحه بسهولة دون الحاجة إلى إزالة وسادات القدم الخاصة بقاعدة الحاسوب، مما يعزز سهولة الصيانة والترقية للقطع الداخلية.

ويمكن تخصيص الإضاءة الخلفية RGB بأنماط متعددة مع إتاحة خيار تمكين أو تعطيل الإضاءة الخلفية في إعدادات BIOS.

ويتضمن أيضًا منفذي USB3.2 Type-A من الأمام ومنفذي USB3.2 Type-A من الخلف مما يجعل من السهل على المستخدمين توصيل الأجهزة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز UM780 XTX بمنفذ USB4 بسرعة 40 جيجابت/ الثانية في كل من الأمام والخلف، مما يوفر للمستخدمين تجربة نقل بيانات عالية السرعة.

الحاسوب المكتبي صغير الحجم Minisforums UM780 XTX متوفر للبيع بسعر يبلغ 479 دولارًا.