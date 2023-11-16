CORSAIR تحسن تجربة اللاعبين مع لوحة المفاتيح K70 CORE SE

كشفت CORSAIR (الشركة المتخصصة عالميًا في مجال هاردوير اللاعبين والأجهزة الطرفية عالية الأداء للاعبين ومنشئي المحتوى) عن إضافة K70 CORE SE إلى مجموعة لوحات المفاتيح المخصصة للاعبين K70 CORE.

المفاتيح الميكانيكية الخطية CORSAIR MLX Red تسمح للوحة المفاتيح K70 CORE SE بتقديم الأداء نفسه الذي يقدمه إصدار K70 CORE الشهير، والحائز على 33 جائزة، والمتوفر بمزيج من الألوان البيضاء والفضية والصفراء.

يأتي K70 CORE SE مزودًا بمفاتيح ميكانيكية خطية CORSAIR MLX Red التي توفر تجربة كتابة مضبوطة بدقة يصفها المراجعون بأنها “رائعة للغاية”. والنتيجة هي تشغيل موثوق ومرضي مع عمر افتراضي يصل إلى 70 مليون ضغطة. تعمل طبقتان من الإسفنج المخفف للصوت على التخلص من ضجيج الطقطقة والأصداء والأصوات المزعجة أيضًا، وتوفر لك بدلًا من ذلك تجربة صوتية ناعمة وخافتة عند النقر على المفاتيح.

صُنع الهيكل السفلي المتين للوحة المفاتيح من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة قدرها 85%، مما يجعلها لوحة مفاتيح الألعاب الأكثر صداقة للبيئة من CORSAIR على الإطلاق. تضمن اللوحة العلوية المصنوعة من الألومنيوم المتين وأغطية المفاتيح القوية PBT أن تتحمل سنوات من النقر دون أن تتآكل.

نفس المزايا الخاصة التي جعلت لوحات المفاتيح CORSAIR K70 مشهورة عالميًا موجودة في لوحة المفاتيح K70 CORE SE. يمكن ضبط القرص متعدد الوظائف لضبط مستوى الصوت وسطوع RGB والتكبير والتصغير والمزيد بمجرد إدارته، كما أن زر الوسائط القابل للبرمجة يجعل من السهل التحكم بالموسيقى والفيديو على الفور. يمكن ضبط هذه الأزرار، بالإضافة إلى إضاءة RGB بسهولة في برنامج CORSAIR iCUE، مع خيار حفظ إعداداتك المخصصة إلى ما يصل لخمسة ملفات تعريف على اللوحة لتكون جاهزة دائمًا.

تتوفر لوحة مفاتيح الألعاب K70 CORE SE من متجر CORSAIR الإلكتروني وشبكة CORSAIR العالمية من تجار التجزئة والموزعين المعتمدين عبر الإنترنت, وهي مدعومة بضمان لمدة عامين بسعر يبلغ 109 دولارًا.