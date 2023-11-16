ميكرون تكشف عن ذاكرة DDR5 RDIMM بحجم يصل إلى 128 جيجابايت

كشفت شركة ميكرون (Micron) عن ذاكرة DDR5 RDIMM الحديثة بحجم يصل إلى 128 جيجابايت والمستندة إلى القالب المتجانس بحجم يصل إلى 32 جيجابت.

من مزايا هذه الذاكرة قدومها بسرعة عالية تصل إلى 8000 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s) لدعم أعباء عمل مراكز البيانات في الحاضر وفي المستقبل. صُممت وحدات الذاكرة عالية الحجم والسرعة لتلبية احتياجات الأداء ومعالجة البيانات لمجموعة واسعة من التطبيقات ذات المهام المعقدة في مراكز البيانات والبيئات السحابية، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) وقواعد البيانات في الذاكرة (IMDBs) والمعالجة الفعالة لأعباء عمل الحوسبة العامة متعددة الخيوط و متعددة النوى.

كما تساعد مزايا إدارة الجهد على تحسين شبكة توصيل الطاقة مما يوفر تحسينات واضحة لكفاءة الطاقة المطلوبة بشدة في مراكز البيانات والبيئات السحابية. بالإضافة إلى ذلك، حُسنت نسبة العرض إلى الارتفاع لأبعاد القالب من أجل تعزيز كفاءة التصنيع لقالب DRAM عالي الحجم 32 جيجابت.

ومن خلال الاستفادة من أساليب التصنيع الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين هذه الابتكارات ذات المستوى العالمي، حققت دقة التصنيع 1β المبتكرة من ميكرون نضجًا في الإنتاجية في أسرع وقت ممكن في تاريخ الشركة. في الوقت الحالي ستُشحن وحدات ذاكرة RDIMM من ميكرون بحجم 128 جيجابايت نحو المنصات التي تدعم سرعات 4800 ميجا عملية نقل/ الثانية، و5600 ميجا عملية نقل/ الثانية، و6400 ميجا عملية نقل/ الثانية في عام 2024، كما ستُصمم نحو منصات مستقبلية قادرة على الوصول إلى سرعة 8000 ميجا عملية نقل/ الثانية.

وبفضل دقة التصنيع 1β المبتكرة والرائدة في المجال، توفر ذاكرة DDR5 RDIMM بحجم 128 جيجابايت والمستندة إلى القالب المتجانس بحجم 32 جيجابت التحسينات التالية:

كثافة بت محسنة بأكثر من نسبة 45%، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 24%، وخمول أقل بنسبة تصل إلى 16%، وتحسن بنسبة تصل إلى 28% في أداء التدريب على الذكاء الاصطناعي.

قال برافين فايدياناثان، نائب الرئيس والمدير العالم لمجموعة منتجات الحوسبة لدى شركة ميكرون: “نحن فخورون بوضع معيار جديد للذاكرة عالية الحجم والسرعة في مراكز البيانات باستخدام وحدات ذاكرة DDR5 RDIMM بحجم 128 جيجابايت من ميكرون، والتي توفر عرض النطاق الترددي والحجم للذاكرة المطلوبين لأعباء العمل ذات الحوسبة المكثفة على نحو متزايد. تواصل ميكرون تمكين التحسينات في النظام الإيكولوجي لمراكز البيانات من خلال الوصول المبكر إلى تقنياتنا المتقدمة وتكامل حلول الذاكرة الرائدة ذات الحجم الكبير”.

قال دان ماكنمارا، نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة أعمال الخادم في AMD: “ستستفيد أحدث معالجات AMD EPYC من الجيل الرابع لدينا من حجم الذاكرة المحسن لكل نواة مع وحدات ذاكرة RDIMM من ميكرون بحجم 128 جيجابايت، التي تستخدم ذاكرة DRAM متجانسة بحجم 32 جيجابت لتوفير حل محسن لتكلفة الملكية الإجمالية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والمحاكاة الافتراضية. مع تقدم AMD في مجال الحوسبة باستخدام معالجات EPYC من الجيل التالي، من المرجح أن تصبح وحدات ذاكرة RDIMM من ميكرون بحجم 128 جيجابايت إحدى خيارات الذاكرة الرئيسية لتوفير حجم كبير وعرض النطاق الترددي العالي لكل الإمكانات الأساسية من أجل تلبية متطلبات التطبيقات كثيفة الاستهلاك للذاكرة”.

تقدم ميكرون مجموعة واسعة من خيارات الذاكرة عبر فئات RDIMMs وMCRDIMMs وMRDIMMs وCXL وLP للسماح للعملاء بإدراج الحلول المحسنة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC) التي تناسب احتياجاتهم من عرض النطاق الترددي والحجم وتحسين كفاءة الطاقة.