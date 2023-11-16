تُعدّ ساعتا آبل Watch Series 9 و Watch SE من أفضل الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق والمفضلة لدى مُستخدمي هواتف آيفون، وتأتي كلتا الساعتين مع العديد من المزايا التي تسمح لك بتتبع المؤشرات الصحية المُختلفة، وتتبع الأنشطة الرياضية، والمكالمات والإشعارات.

تضم ساعة Watch Series 9 شاشة أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا مقارنة بشاشة ساعة Watch SE، وتعمل بمعالج S9 الذي يمتاز بالسرعة وقوة الأداء، وتدعم الشحن السريع، وتأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة أكبر من سعة ذاكرة التخزين في طراز SE.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلتا الساعتين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي آبل Watch Series 9 و Watch SE:

التصميم:

تأتي ساعتا آبل 9 Watch Series و Watch SE بتصاميم متشابهة، إذ تأتي كلتا الساعتين مع هيكل مربع الشكل مع حافات مستديرة، ويحتوي الجانب الأيمن على زر تشغيل وتاج رقمي، ومع ذلك، تختلف كلتا الساعتين فيما يتعلق بمادة التصنيع، والأحجام المتوفرة.

إذ تتوفر ساعة Series 9 بهيكل مصنوع من الألمنيوم وهناك إصدار يأتي مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، أما طراز SE فيأتي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم.

وفيما يتعلق بالحجم، تتوفر ساعة 9 Series بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم، أما طراز SE فيتوفر بحجمين أصغر قليلاً، وهما: 40 مم و 44 مم.

من ناحية أخرى، تمتاز ساعة آبل Series 9 بأنها مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IP6X، أما طراز SE فهو غير مقاوم للغبار. ومع ذلك، فإن كلتا الساعتين تدعمان مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا.

الشاشة:

ستلاحظ فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بالشاشة بين ساعتي Watch SE و Series 9. إذ تحتوي طُرز Series 9 على شاشات أكبر قليلًا من SE. بالإضافة إلى ذلك تتمتع ساعة Watch Series 9 بشاشة أكثر إشراقًا مقارنةً بطراز Watch SE، إذ تمتاز بسطوع تصل ذروته إلى 2000 شمعة/ المتر المربع، أما الشاشة في طراز SE فتمتاز بسطوع تصل ذروته إلى 1000 شمعة/ المتر المربع.

يُسهّل السطوع العالي قراءة النصوص الظاهرة في الشاشة في الإضاءة العالية، وهذا الأمر ستلاحظه عند استخدام ساعة Series 9، إذ ستتمكن من رؤية جميع محتويات الشاشة بسهولة عندما تكون في الخارج تحت ضوء الشمس الساطع.

من ناحية أخرى، تدعم شاشة Series 9 مزية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي مزية عير متوفرة في طراز SE.

الأداء والمزايا الأساسية:

تعمل Watch Series 9 بمعالج S9، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به ساعة Apple Watch Ultra 2، ويَعد هذا المعالج بتحسينات في الأداء ويدعم مزايا إضافية. وأبرز ما يميز معالج S9 هو المحرك العصبي الرباعي النوى الذي يعالج مهام التعلم الآلي بسرعة تعادل ضعف سرعة معالج S8 الذي تعمل به ساعة Apple Watch SE.

ومع ذلك، يمكن لمعالج S8 التعامل مع معظم المهام بسلاسة وسرعة، فهذا المعالج يمتاز أيضًا بالقوة والسرعة، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به Watch Series 8 و Watch Ultra.

ومن المزايا الأخرى التي تتمتع بها ساعة Watch Series 9، هي مزية النقر المزدوج (double-tap) التي تُساعد في تنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وذلك بالضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ إجراء معين.

وبالإضافة إلى المعالج الحديث، ومزية النقر المزدوج، تأتي ساعة Series 9 مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 64 جيجابايت، وهي ضعف سعة ذاكرة التخزين في طراز SE.

من ناحية أخرى، تتضمن Series 9 مجموعة من المستشعرات الإضافية، مثل: مستشعر كمية الأكسجين في الدم (blood oxygen sensor) لمراقبة تشبع الأكسجين في الدم، ومستشعر القلب الكهربائي (electrical heart sensor) الذي يتيح لك إجراء تخطيط للقلب (ECG).

مع ذلك، يحتوي طراز SE على جميع المستشعرات الأساسيات التي ستحتاجها لمراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، بالإضافة إلى تتبع جميع الأنشطة الرياضية.

وفي كلتا الساعتين، ستحصل على مزايا الأمان الأساسية، مثل: (مكالمات الطوارئ) Emergency SOS، و(اكتشاف السقوط) Fall Detection و(اكتشاف الاصطدام) Crash Detection.

عمر البطارية والشحن:

يصل عمر البطارية إلى 18 ساعة في ساعتي آبل Watch Series 9 و Watch SE، ومع ذلك، قد تلاحظ أنه يقل في ساعة Watch Series 9 عند تفعيل مزية التشغيل الدائم.

أما فيما يتعلق بالشحن، فيمكنك شحن ساعة Watch Series 9 من 0 إلى نسبة 100% في 75 دقيقة، وسيستغرق الوصول إلى نسبة 100% ساعتين ونصف في طراز SE.

السعر:

تُباع ساعة Apple Watch Series 9 بسعر يبدأ من 399 دولارًا، وتُباع ساعة Apple Watch SE بسعر يبدأ من 249 دولارًا،