“مختبرات دبي للمستقبل” و”عنان” تتعاونان لتطوير الطائرات المسيّرة 

أعلنت (مختبرات دبي للمستقبل) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة (عنان) EANAN؛ الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال والبحث والتطوير بقطاع الطائرات المسيّرة وتوسيع نطاق استخداماتها وتطبيقاتها.

وقد وُقعت الاتفاقية خلال (معرض دبي للطيران 2023) الذي تُشارك فيه أكثر من 1400 شركة من 148 دولة حول العالم. وبموجب هذه الشراكة ستعمل (مختبرات دبي للمستقبل) على تقديم الدعم اللازم لتطوير مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تعمل عليها شركة “عنان”.

وسيركز هذا التعاون على تطوير استخدامات الطائرات المسيّرة في قطاعات النقل والشحن بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار وتطوير وتطبيق أحدث الممارسات المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية الواعدة.

وقال خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل: “تجسد هذه الشراكة مع شركة “عنان” حرصنا على تحقيق رؤية القيادة وتنفيذ توجيهاتها بأهمية تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية وبما يتماشى مع مستهدفات “برنامج دبي للبحث والتطوير”.

وقال سعادة راشد حمدان بن خادم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة عنان: “تلتزم شركة عنان من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة دبي للمستقبل، بتعزيز ودفع آفاق الابتكار وجهود البحث العلمي والتطوير لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم تطلعات وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً للابتكار ووجهةً عالمية رائدة في تطوير حلول النقل الجوي المتقدم لطائرات بدون طيار”.

ومن جهته قال علي العميمي الرئيس التنفيذي لشركة “عنان”: “تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، رؤيتنا لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي، ونتطلع للاستفادة من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة من جميع أنحاء العالم في هذا المجال الجديد والواعد الذي سوف يساهم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الطائرات ذات المروحيات المتعددة “ملتيكوبتر”، والطائرات الثابتة الجناحين المصممة والمنتجة بالكامل في منشأة تصنيعية محلية في مركز محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب، وذلك تلبية للطلب المتنامي على هذه الطائرات محلياً وعالمياً وتماشياً مع القوانين والمتطلبات واللوائح التنظيمية المحددة بواسطة الجهات المختصة بقطاع الطيران في إمارة دبي ودولة الإمارات”.

الجدير بالذكر أن شركة عنان قد أطلقت أولى طائراتها المسيّرة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، خلال مشاركتها معرض دبي للطيران 2023، التي تهدف من خلالها إلى أن تكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات المسيّرة لتقود بذلك ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم على نطاق واسع في المستقبل.