مايكروسوفت تيمز تضيف خلفيات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة مايكروسوفت خلال حدث Microsoft Ignite 2023 عن عدد كبير من التحديثات لخدمة التعاون المراسلة تيمز.

وتحصل الخدمة على العشرات من التحديثات، ومنها الإطلاق الأولي لعزل الصوت، وميزة تقليل الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تقلل الضوضاء المتكررة في الخلفية وكذلك أصوات الأشخاص الآخرين، وميزة “تزيين خلفيتك” الجديدة التي يمكنها رؤية غرفتك ومن ثم تحسينها عن طريق تنظيف الفوضى أو إضافة نباتات إلى الجدار.

ويستطيع المستخدمون اختيار أنواع مختلفة من التحسينات لبيئات العمل، مع أن الوعد الحقيقي هنا هو أنك لن تضطر أبدًا إلى تنظيف مكتبك المنزلي مرة أخرى.

وتطرح الشركة ميزة عزل الصوت الآن، على أن تكون متاحة في أوائل عام 2024 بشكل عام، في حين تتاح في أوائل العام المقبل ميزة “تزيين خلفيتك” ضمن اشتراك Teams Premium.

وأعلنت مايكروسوفت في الوقت نفسه أن المساحات الغامرة في تيمز تتاح في شهر يناير بشكل عام، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية لحضور هذه الاجتماعات داخل بيئات ثلاثية الأبعاد مختلفة واللعب بالألعاب التفاعلية، في حين تتيح الشركة في شهر يناير أداة Microsoft Mesh لإنشاء هذه المساحات الغامرة.

وتسمح المساحات الغامرة في تيمز للمضيفين بتحويل الاجتماعات الثنائية الأبعاد إلى مساحات ثلاثية الأبعاد، مع إمكانية تخصيص الصور الرمزية وأماكن الجلوس والمناطق، مما يسمح بإجراء محادثات خاصة.

كما كشفت الشركة عن بعض المزايا الجديدة المفيدة، مثل تفاعلات الرموز التعبيرية القابلة للتخصيص، والقدرة على تمييز رسالة في دردشة تيمز وإعادة توجيهها إلى مستخدم آخر، وإنشاء صورة حساب للدردشة الجماعية، وإضافة رقم هاتف ثانٍ بنغمة رنين مميزة مخصص لمجموعة مختارة من المتصلين.

وأضافت الشركة اختصارات جديدة للوحة المفاتيح، إلى جانب بعض الأدوات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة الفرق بشكل فعال.

وأطلقت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام تطبيق تيمز المعاد تصميمه لنظامي التشغيل ويندوز وماك، وتكتسب الآن تجربة الويب عبر إيدج وكروم بعضًا من هذه المزايا أيضًا، إذ وعدت مايكروسوفت بمضاعفة الأداء مع تقليل استخدام الذاكرة بنسبة 50 في المئة.