مايكروسوفت تعيد تسمية Bing Chat إلى Copilot

أسقطت مايكروسوفت العلامة التجارية Bing Chat وانتقلت إلى Copilot، وهو الاسم الجديد لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام ضمن محرك بحثها Bing.

كما غيرت العلامة التجارية للإصدار المميز الذي يركز على الشركات من Bing Chat، الذي كان يُسمى سابقًا Bing Chat Enterprise، إلى Copilot، وذلك للمنافسة بشكل أفضل مع ChatGPT.

وتعكس إعادة التسمية رؤية الشركة لإنشاء تجربة Copilot موحدة للعملاء المستهلكين والعملاء التجاريين.

ويأتي تغيير العلامة التجارية بعد شهرين فقط من اختيار مايكروسوفت لاسم Copilot بصفته العلامة التجارية لروبوت الدردشة داخل نظام التشغيل ويندوز 11.

ولم يكن من الواضح في ذلك الوقت أن العلامة التجارية Bing Chat في طريقها إلى الزوال.

وتعرض مايكروسوفت الآن Copilot بصفته الإصدار المجاني من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مع Copilot لحزمة Microsoft 365 بصفته الخيار المدفوع.

ويظل الإصدار المجاني من Copilot متاحًا في ويندوز و Bing، مع حصوله على موقع مخصص copilot.microsoft.com.

وتتطلع مايكروسوفت إلى فصل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عن محرك بحثها.

ووجد تقرير صدر في شهر أغسطس أن Bing فشل في الحصول على أي حصة سوقية من جوجل بعد ستة أشهر من إطلاق Bing Chat، مع أن مايكروسوفت اعترضت على النتائج.

ويسجل مستخدمو الأعمال الدخول إلى Copilot باستخدام معرف Entra، في حين يحتاج المستهلكون إلى حساب مايكروسوفت للوصول إلى خدمة Copilot المجانية.

وتعني هذه العلامة التجارية الجديدة أن Copilot أصبح بمنزلة تجربة مستقلة، ولن تضطر بعد الآن للانتقال إلى Bing للوصول إلى روبوت الدردشة.

وتدعي مايكروسوفت أن Bing لا يزال جزءًا كبيرًا من Copilot، وتقول: “تظل Bing علامة تجارية بارزة وتقنية تدعم العديد من تجارب Copilot في حين تستمر في كونها رائدة في صناعة البحث”.

ويحصل المستخدمون الذين يسجلون الدخول إلى Bing باستخدام حساب شركة على ميزة “حماية البيانات التجارية” أثناء استخدام Copilot في Bing.

ويعني هذا أن مايكروسوفت لن تحتفظ بالبيانات أو تستخدمها من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولن تتمكن مايكروسوفت من الوصول إليها.