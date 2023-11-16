مايكروسوفت تطلق تطبيق "ويندوز" لأجهزة آبل .. عاجل
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مايكروسوفت تطلق تطبيق “ويندوز” لأجهزة آبل .. عاجل

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أطلقت مايكروسوفت رسميًا تطبيق “ويندوز” لأجهزة آبل المختلفة بالإضافة إلى أجهزة الحواسيب ومتصفحات الويب.

ويعمل التطبيق الجديد كمنصة مركزية يمكن من خلالها العمل على نظام ويندوز على حاسوب آخر، أو حاسوب افتراضي على خدمة الحوسبة السحابية “مايكروسوفت أزور”، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات مايكروسوفت 365 وخدمات المطورين “ديف بوكس” وغيرها.

ويمكن استخدام تطبيق ويندوز الجديد على العديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، ومنها هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة بنظام ويندوز نفسه، ويتوقع إطلاقه لنظام أندرويد قريبًا.

مايكروسوفت تطلق تطبيق "ويندوز" لأجهزة آبل .. عاجل

ويمكن تشغيل التطبيق أيضًا من خلال متصفح الويب على أجهزة الحاسوب دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق وتثبيته، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

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ويأتي تطبيق ويندوز بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص للوصول إلى نظام ويندوز وخدمات مايكروسوفت المختلفة وأجهزة الحاسوب البعيدة من مكان واحد.

ويتيح التطبيق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت واحد أو عدة حسابات مع إمكانية التبديل بينها.

ويوفر التطبيق خيارات أخرى مختلفة كدعم عدة شاشات، والتحكم في دقة الشاشة، والملحقات مثل الطابعات والكاميرات والسماعات.

وتقول مايكروسوفت إن الاتصال عبر تطبيق ويندوز آمن تمامًا، علمًا بأن التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية وقد يجري تعديله قبل الإطلاق النهائي.

ويُعد تطبيق ويندوز الجديد خطوة في طريق تحويل أنظمتها وتطبيقاتها للعمل سحابيًا، وإتاحتها على الأجهزة التي لا تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة من نظام ويندوز 12 القادم معتمدة على التطبيقات والخدمات السحابية.

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