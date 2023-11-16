مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز 10

تجلب مايكروسوفت قريبًا روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Copilot إلى نظام التشغيل ويندوز 10، إذ تطلق عملاقة البرمجيات في خطوة مفاجئة Copilot لنظام التشغيل ويندوز 10 لمختبري Release Preview، وذلك بعد أشهر فقط من الإشارة إلى نهاية التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10.

وقال آرون وودمان، نائب رئيس تسويق ويندوز، في مؤتمر صحفي: “تعد هذه فرصة رئيسية لنا من أجل جلب قيمة Copilot إلى المزيد من العملاء”.

وتسعى مايكروسوفت إلى تعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاعتماد على قاعدة تضم ملايين الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 من خلال السماح لها بالوصول إلى مزايا، مثل Copilot، مع أنه يفصلنا أقل من عامين على انتهاء دعم ويندوز 10.

ويعمل Copilot في نظام التشغيل ويندوز 10 بشكل مشابه جدًا لما يظهر في نظام التشغيل ويندوز 11، مع وجود زر على الجانب الأيمن من شريط المهام يتيح لك الوصول السريع إلى روبوت الدردشة.

ويستطيع المستخدم إزالة هذا الزر، كما لن تكون إمكانات Copilot في ويندوز 10 مشابهة لإمكاناته في ويندوز 11، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في ميزات ويندوز وإعداداته.

وقال وودمان: “توجد بعض الاختلافات الوظيفية، إذ هناك بعض المهارات القابلة للتنفيذ في ويندوز 11 وغير موجودة في ويندوز 10، وبالتالي لن توجد هذه المهارات داخل Copilot لنظام التشغيل ويندوز 10”.

ويأتي نظام ويندوز 10 بمتطلبات عتادية قليلة مقارنةً بنظام ويندوز 11، وتعتقد مايكروسوفت أن سعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ودقة شاشة قدرها 720 بكسل كافية لروبوت الدردشة Copilot.

وتختبر الشركة Copilot مع مستخدمي Windows 10 Home و Windows 10 Pro وتعتزم قريبًا نشر خطط Copilot عبر الإصدارات التجارية من Windows 10.

وتشير مايكروسوفت في مذكرة دعم إلى أنها تعيد النظر في نهجها تجاه ويندوز 10 وتستثمر المزيد من أجل التأكد من حصول جميع المستخدمين على القيمة القصوى من الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، مثل Copilot.

وقد يعني هذا وصول المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز 10، مثل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في برنامج الرسام لنظام التشغيل ويندوز 11.

ويصر وودمان على أن هذا هو الإصدار الأخير من ويندوز 10، وأن الدعم يظل ساريًا حتى 14 أكتوبر 2025، وأن الشركة لا تجري أي تغييرات على موعد نهاية الدعم للنظام التشغيلي.

وأشار تقرير حديث إلى وصول ويندوز 11 وصل بعد عامين من إطلاقه إلى 400 مليون جهاز فقط، في حين وصل ويندوز 10 بعد عام من إصداره إلى الإنجاز نفسه، ووصل بعد أشهر قليلة من الذكرى السنوية الثانية لإصداره إلى 600 مليون جهاز.

ويتوقع الآن على نطاق واسع أن تطلق مايكروسوفت في عام 2024 إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل ويندوز.

وقد روجت إنتل سابقًا لتحديث ويندوز لعام 2024، الذي تأمل أن يعزز إيراداتها، وجاء الإعلان التشويقي من إنتل بعد أشهر من تسرب الإشارات إلى إصدار ويندوز 12 من مستندات إنتل الداخلية.