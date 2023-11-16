سيكورسكي وأمرُك تطلقان شراكة لصيانة طائرات الهليكوبتر في الإمارات

أعلنت شركة (سيكورسكي)؛ التابعة لشركة (لوكهيد مارتن)، اليوم توقيع شراكة مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة (أمرُك)، ليكون المركز المعتمد لخدمات الصيانة والإصلاح، لطائرات الهليكوبتر (لوكهيد مارتن بلاك هوك) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الشراكة إلى الحفاظ على كفاءة أسطول بلاك هوك وتوفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات، وتحسين عمليات استدامة طائرات بلاك هوك وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز قدرات الصيانة.

وفي هذا الصدد؛ قال جيف وايت، نائب رئيس سيكورسكي للإستراتيجية وتطوير الأعمال: “تتمتع أمرُك بمجموعة فريدة من القدرات، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستضمن الحفاظ على كفاءة أسطول طائرات الهليكوبتر (بلاك هوك)، كما سيساهم توفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات إلى تحسين عمليات استدامة طائرات بلاك هوك وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز قدرات الصيانة”.

وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي في أمرُك: “يسعدنا أن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة ذات المستوى العالمي لشركة لوكهيد مارتن كمركز معتمد من سيكورسكي، مما يعزز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً ومتميزاً في مجال الطيران من خلال العمل وفقًا للمعايير الدولية واعتماد أفضل الممارسات، ستوفر منشآتنا المتقدمة داخل الدولة تكاليف إصلاح أقل مع زيادة توافر هياكل الطائرات إلى الحد الأقصى”.

وقال جون نيكلسون؛ الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: “تفخر شركة لوكهيد مارتن بتعزيز شراكتها ونمو تعاونها مع أمرُك بهدف تطوير القدرات الدفاعية الصناعية لدولة الإمارات . وستساهم سرعة عمليات الصيانة والإصلاح في تحسين استعداد وجاهزية شركائنا للمهمات وتوطيد قدراتهم على أداء واجباتهم والتعامل بطريقة استباقية مع التهديدات المحتملة في القرن الحادي والعشرين”.

وقد وُقعت هذه الاتفاقية خلال (معرض دبي للطيران 2023)، وبموجبها ستقدم (أمرُك) باعتبارها مركزاً معتمداً من “سيكورسكي” خدمات لإصلاح وتجديد 49 وحدة قابلة للاستبدال في مروحية بلاك هوك، وباعتباره أول مركز عالمي معتمد للصيانة والإصلاح والعمرة لبلاك هوك، سيستخدم (أمرُك) بيانات الشركة المصنعة لمعدات سيكورسكي الأصلية والمواد والأدوات لإجراء الصيانة على المكونات الأساسية والمهمة مثل ناقل الحركة وشفرات الدوار.