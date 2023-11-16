جوجل تُنهي التخزين غير المحدود لنسخ واتساب الاحتياطية .. عاجل

أنهت شركة جوجل ميزة التخزين السحابي اللامحدود للنسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب في أندرويد.

وبدايةً من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سوف تستهلك النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب مساحة تخزينية من حساب مستخدمي نظام أندرويد في خدمة التخزين السحابي جوجل درايف.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل توفر مساحة تخزينية مجانية لكافة المستخدمين في خدمة درايف سعتها 15 جيجابايت.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام أندرويد، فإن هناك إشعارًا يظهر في الإعدادات يفيد بأن النسخ الاحتياطية ستبدأ استهلاك المساحة التخزينية لحساب جوجل خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت جوجل أن المستخدمين الذين لديهم اشتراك في خدمات “ورك سبيس” المأجورة للعمل أو الدراسة لن تتأثر مساحة التخزين الخاصة بهم بالتغيرات الجديدة في الوقت الحالي.

وكانت جوجل قد وفرت لمستخدمي نظام أندرويد منذ سنوات ميزة تخزين النسخ الاحتياطية بشكل غير محدود، ودون التأثير في السعة التخزينية المتاحة للمستخدمين في خدمة درايف.

وسيتعين على مستخدمي تطبيق واتساب في أندرويد مراجعة حجم النسخ الاحتياطية قبل أخذها ورفعها إلى حساباتهم، إذ قد يضطرون إلى نسخ الرسائل النصية والتخلي عن المستندات ومقاطع الفيديو ذات الحجم الكبير.

وتبدو سياسة جوجل الجديدة شبيهة بسياسة آبل التي تجعل النسخ الاحتياطية لواتساب في آيفون جزءًا من السعة التخزينية في آي كلاود، مع أنها لا تزيد على 5 جيجابايت.

وقد يدفع قرار جوجل بعض المستخدمين إلى الاشتراك في السعات التخزينية الإضافية التي تتيحها الشركة عبر خدمة “جوجل ون”، حيث يبدأ سعر الاشتراك فيها من دولارين شهريًا للسعة الأساسية البالغ حجمها 100جيجابايت.