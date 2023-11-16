جوجل تطلق مزايا ثورية لتنظيم الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت جوجل مجموعة من المزايا الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في خدمة الصور التابعة لها لتتيح للمستخدمين تنظيم الصور وترتيبها بشكل ملائم بآلية تلقائية.

ومن المزايا الجديدة التي طرحتها جوجل ميزة “كومات الصور Photo Stacks” وهي تعمل تلقائيًا على تجميع الصور المشابهة التي جرى التقاطها بتسلسل متقارب في مجموعات، مع اختيار أفضل صورة في المجموعة وإبرازها.

وستعتمد الخدمة أيضًا على الذكاء الاصطناعي في تعرّف صور لقطات الشاشة والمستندات الورقية وترتيبها في تصنيفات مختلفة لسهولة الوصول إليها.

وسيجري تقسيم مجلد لقطات الشاشة الأساسي تلقائيًا إلى ألبومات فرعية مثل وثائق الهوية الشخصية والإيصالات وقوائم الطعام وصور مواقع التواصل الاجتماعي، في حين سيجري تجميع المستندات المصورة في ألبومات أخرى مثل مستندات السفر والمستندات المالية والمستندات الشخصية وغيرها.

وأضافت جوجل ميزة أخرى يمكنها تعرّف صور الحجوزات والتذاكر وتحديد المواعيد فيها وإنشاء تذكير لها بضغطة زر.

وتوفر جوجل الآن خيارًا لأرشفة صور لقطات الشاشة والمستندات تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا، حيث سيؤدي ذلك الخيار إلى إخفائها من معرض الصور الرئيسي، لكن مع إمكانية الوصول إليها من الألبومات المخصصة لها.

وبدأت جوجل إطلاق المزايا الجديدة لكافة المستخدمين من خلال تحديث تطبيق “صور جوجل Google Photos” في نظامي أندرويد و iOS، وفقًا لما جاء في بيانها الرسمي.

وكانت الشركة أيضًا قد أعادت تصميم قسم “الذكريات Memories” في خدمة الصور حديثًا بإضافة مزايا وخيارات جديدة.