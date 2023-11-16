جوجل تسمح للمراهقين باستخدام روبوت الدردشة Bard

تسمح جوجل للمراهقين بدءًا من اليوم الخميس باستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Bard في ظل وجود بعض حواجز الحماية.

وتتيح الشركة روبوت الدردشة Bard للمراهقين في معظم البلدان حول العالم طالما أنهم يستوفون الحد الأدنى لمتطلبات العمر ليكونوا مسؤولين عن حساباتهم.

ولن يتمكن المراهقون من استخدام Bard إلا باللغة الإنجليزية، مع إضافة الشركة بمرور الوقت المزيد من اللغات.

ولدى جوجل بعض إجراءات السلامة لمساعدة المراهقين في فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنعهم من رؤية المحتوى غير الآمن.

وتنشر الشركة موارد، مثل مقطع فيديو يقدم نظرة عامة موجزة عن ماهية الذكاء الاصطناعي التوليدي وبعض مخاطره، بصفتها جزءًا من عملية الإعداد للمراهقين.

وتشغل الشركة ميزة التحقق المزدوج من إجابات Bard باستخدام بحث جوجل عندما يطرح أحد المراهقين للمرة الأولى سؤالاً قائمًا على الحقائق.

وتساعد ميزة التحقق المزدوج في تقييم إذا كان هناك محتوى عبر الويب لإثبات استجابة Bard. ويوصي Bard بشكل نشط ومستمر باستخدام ميزة التحقق المزدوج لمساعدة المراهقين في تطوير المعرفة المعلوماتية ومهارات التفكير النقدي.

ويهدف هذا إلى رفع مستوى الوعي بمدى قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على الهلوسة، وتخطط جوجل لجلب هذا إلى جميع مستخدمي Bard الجدد.

ودربت جوجل Bard على تعرف المجالات غير المناسبة للمستخدمين الأصغر سنًا، ونفذت مزايا الأمان وحواجز الحماية للمساعدة في منع ظهور المحتوى غير الآمن في ردوده على المراهقين، مثل المواد غير القانونية أو المواد الخاضعة لفئات عمرية.

وتضيف الشركة بعض المزايا الجديدة إلى Bard المفيدة بشكل خاص للمراهقين، مع أنه يمكن لأي شخص آخر استخدامها أيضًا.

ويسمح Bard الآن للمستخدمين بكتابة معادلة رياضية من أجل الحصول على تفسيرات خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الإجابة، كما أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي قادر أيضًا على إنشاء مخططات من الجداول أو البيانات المذكورة في الموجه.

وأعلنت جوجل في شهر فبراير خدمة Bard، التي وصلت الآن إلى أكثر من 230 دولة ومنطقة. وأضافت الشركة مجموعة من المزايا الجديدة إلى Bard للتنافس مع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Bing Chat، الذي غيرت مايكروسوفت علامته التجارية حديثًا وأصبح يسمى الآن Copilot.