جوجل تتيح إضافة التعليقات التوضيحية إلى نتائج البحث

أطلقت جوجل تجربة بحث جديدة تسمى الملاحظات تتيح للمستخدمين إضافة ملاحظات إلى قوائم بحث الويب وكذلك قراءة ما كتبه المستخدمون الآخرون الذين يبحثون عن الموضوع نفسه.

وتتيح الملاحظات للمستخدمين نشر المعارف مباشرةً في نتائج بحث جوجل، مما يعزز المعرفة بالإجابات الفضلى الممكنة المتاحة بين أولئك الذين يحاولون جمع المعلومات من الويب.

وقالت الشركة: “صممنا الملاحظات من أجل مساعدة الأشخاص في التواصل مع المعلومات الغنية والحيوية المتاحة. نعمل جاهدين لتزويد مالكي المواقع بطرق للتعرف على الملاحظات”.

وتظهر أزرار إضافة الملاحظات ومشاهدتها ضمن نتائج البحث وضمن المقالات الموجودة عبر Discover في تطبيق جوجل، ويمكن للمستخدمين إضافة خطوط وصور ملونة عند إنشاء ملاحظة.

وتظهر الملاحظة في غضون دقائق بعد نشرها، ما لم توضع علامة عليها للمراجعة البشرية.

وتعرض الشركة جميع الملاحظات الخاصة بأحد الروابط بشكل مرتب ديناميكيًا بناءً على أشياء، مثل استعلام المستخدم ومدى صلة الملاحظة بالمحتوى الموجود ضمن الصفحة.

وتضيف جوجل وسائل الحماية الخوارزمية والمراجعة البشرية اليدوية من أجل الإشراف على الملاحظات ومنع الأشخاص من نشر الملاحظات الضارة أو الملاحظات المتضمنة معلومات مضللة، كما يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الملاحظات للمراجعة البشرية أيضًا.

وأشارت جوجل إلى أن الملاحظات قابلة للفهرسة عبر الويب المفتوح، ويمكن لشخص ما أن يرسل لك رابطًا لملاحظة مباشرةً عبر البريد الإلكتروني.

وأعلنت الشركة أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين بالاشتراك من أجل متابعة نتائج البحث التي يميلون إلى البحث عنها كثيرًا. وتسمح لك الشركة بمتابعة الاستعلامات حتى تتمكن من رؤية النتائج المجمعة لهذه الاستعلامات في نتائج البحث وفي Google Discover.

كما يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات حول الأشياء التي تتابعها. ويسمح الآن زر “متابعة” الجديد للمستخدمين بالاشتراك في التحديثات حول الموضوعات المفضلة.

ولا يستطيع المستخدمون متابعة الاستعلامات التي من المحتمل أن تكون صريحة أو مسيئة أو ضارة. وأوضحت الشركة أنها لا تخطط لمشاركة بيانات متابعة المستخدمين مع المعلنين أو الأطراف الخارجية.

وأعلنت جوجل أيضًا بعض التحديثات لميزة “وجهات النظر” التي تعرض المحتوى من أماكن، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات، في محاولة لمساعدتك في العثور على المعلومات الإنسانية الفعلية عبر الإنترنت.

وتعرض النتائج في “وجهات النظر” مزيدًا من المعلومات حول منشئي المحتوى الفرديين، مثل صورة الحساب لمنشئ المحتوى أو عدد متابعيه.