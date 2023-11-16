ثردز تختبر الوسوم والموضوعات الشائعة
ثردز تختبر الوسوم والموضوعات الشائعة
أخبار الإنترنت

ثردز تختبر الوسوم والموضوعات الشائعة

15

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن منصة ثردز بدأت باختبار القدرة على وسم المنشورات من أجل تصنيف المشاركات حسب الاهتمام أو الموضوع.

ويستطيع المستخدمون استخدام ميزة الوسوم باستخدام الرمز “#”، مع أن المنصة لن تعرض فعليًا الرمز “#” عند عرض الوسوم، بل تظهر الوسوم بصفتها روابط زرقاء تشعبية قابلة للنقر.

وتؤدي كتابة “#” في حقل نص المنشور إلى ظهور بطاقة تتضمن الموضوع الموسوم أو الموضوعات الأخرى المماثلة، في حين تظهر في الجهة السفلية المواضيع مع عدد من المنشورات.

ويبدأ الاختبار مبدئيًا في أستراليا ويكرر فريق ثردز بعد ذلك التجربة بناءً على تعليقات المستخدمين، وكتب زوكربيرج في إعلانه أن المزيد من الدول تصبح قادرة قريبًا على اختبار الوسوم.

وتسمح ثردز بوسم واحد فقط ضمن المنشور في كل مرة، وذلك على عكس منصة إكس، وهو قرار من المحتمل أن الشركة قد اتخذته من أجل تقليل المشاكل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيفية إنشاء حسابين في تطبيق واتساب في هاتف واحد

245

ثردز قد تحصل على الرسائل المباشرة عبر إنستاجرام

61

ويلجأ الأشخاص في الكثير من الأحيان إلى إغراق المنشور بالعديد من الوسوم الشائعة وغير الشائعة من أجل تعزيز إمكانية ظهور المنشور في البحث.

كما أصبح سلوك إضافة الوسوم المتعددة إلى المنشور محرجًا إلى حد ما، إذ يبدو أنه يسعى لجذب الانتباه.

وقد يكون هذا القيد عائقًا في بعض الأحيان، إذ قد يرغب المستخدمون في العثور على المنشورات التي لا تقتصر على وسم واحد محدد، أو قد يرغبون في الجمع بين الوسوم لتضييق نطاق المواضيع المطروحة للنقاش، مع أن ميزة الوسوم بشكلها الحالي ضمن ثردز تجبرهم على اختيار وسم واحد فقط.

وظهرت هذه الميزة في وقت سابق أثناء التطوير، وكان هناك الكثير من النقاش إذا كان للوسوم مكان في مستقبل الشبكات الاجتماعية أم لا، إذ يرى البعض أنها من بقايا العصور القديمة.

واقترح الخبير التكنولوجي، كريس ميسينا، في عام 2007 فكرة الوسوم بصفتها وسيلة من أجل تجميع المواضيع والأحداث والموضوعات الشائعة، واعتمدت تويتر الميزة، وتبعتها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتتمتع ميتا مع ثردز بالقدرة على إعادة التفكير في الأعراف الاجتماعية الحالية وتجربة كيفية تطويرها لتلبية احتياجات مستخدمي الويب المعاصرين.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد