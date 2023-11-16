تيليجرام تشوّق لنسخة ثورية من التطبيق لنظارة آبل

نشر مؤسس منصة المراسلة الفورية تيليجرام “بافيل دوروف” مقطع فيديو قصير عبر قناته الخاصة يستعرض فيه أبرز ملامح التطبيق الذي سيعمل على نظارة آبل فيجن برو القادمة ونظام تشغيلها “فيجن أو إس VisionOS”.

ووفقًا لما جاء في المقطع المنشور، فإن تطبيق تيليجرام في نظارة آبل فيجن برو سيأتي بتصميم شفاف يتماشى مع البيئة المحيطة بالمستخدم، كما تتطلب لغة التصميم التي تستخدمها آبل لنظام تشغيل النظارة.

ومثل الواجهة التقليدية، يحتوي التطبيق المنتظر على شريط جانبي لعرض كافة المحادثات التي أجراها المستخدم مع إمكانية استعراض أي محادثة، كما يضم التطبيق مشغل لمقاطع الفيديو يجعل تجربة المشاهدة غامرة وذات طابع سينمائي.

وعند مشاركة الرموز التعبيرية، فإنها تتحرك على الشاشة بطرق تفاعلية فريدة. أما عن آلية إرسال الرسائل عبر التطبيق، فهي تتم باستخدام لوحة مفاتيح افتراضية أو من خلال الإملاء الصوتي المعتمد على المساعد الشخصي سيري.

ويحتوي تطبيق تيليجرام في نظارة آبل فيجن برو على كافة المزايا الموجودة في إصدار التطبيق التقليدي في الأجهزة المختلفة، إلا أن تجربة المستخدم نفسها ستكون مختلفة تمامًا، بفضل تقنيات الحوسبة المكانية والواقع المختلط التي تضمنها آبل في نظارتها الذكية.

وستطلق آبل نظارتها الذكية “فيجن برو” خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل بسعر مرتفع يبلغ 3500 دولارٍ أمريكي، وتطرح الشركة حاليًا نظام النظارة “فيجن أو إس” في إصدارات تجريبية متاحة للمطورين المهتمين بتوفير نسخ من تطبيقاتهم للعمل مع النظارة.