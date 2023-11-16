إنستاجرام تكشف عن مزايا جديدة لتعديل الصور ومقاطع الفيديو

كشفت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام عن مجموعة جديدة من المزايا التي تتيح للمستخدمين تعديل المحتوى وتخصيصه قبل نشره.

وأضافت المنصة ما يزيد على 20 مرشحًا جديدًا، ويمكن استخدام تلك المرشحات (الفلاتر) لتحسين مظهر الصور، حيث تضيف تغيرات لونية أو تغير شكل الصور بالكامل بإضافة تشويش أو تأثيرات أخرى، مع وجود مؤشر للتحكم في شدة التأثير، وتُعد هذه المرة الأولى التي تُحدّث فيها إنستاجرام المرشحات منذ سنوات.

وعملت المنصة على تبسيط واجهة النشر، بحيث أصبح من السهل العثور على صور محددة من ألبوم الكاميرا بفضل المعاينات المحسنة والقدرة على التكبير والبحث باستخدام الكلمات الرئيسية.

وتستخدم المنصة أحد نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا من أجل منح المستخدمين القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو من المحتوى المشترك المُتاح في إنستاجرام، علمًا بأنه يجري الآن اختبار هذه الميزات، وقد لا تكون متاحة لكافة المستخدمين في الوقت الحالي.

وتختبر إنستاجرام أيضًا خيارات جديدة لتغيير حجم مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” واقتصاصها وتدويرها، بالإضافة إلى تحديث واجهة التحرير لتسهيل الوصول إلى أدوات مثل التعليق الصوتي، كما أُضيف خيار التراجع والإعادة.

وكشفت إنستاجرام عن 10 أصوات جديدة لتحويل النصوص المكتوبة إلى كلام منطوق باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ستة خطوط وأنماط نصية جديدة.

ومن المنتظر أن تطلق إنستاجرام تلك المزايا الجديدة على نحو تدريجي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة عبر تحديثات متلاحقة للتطبيق.